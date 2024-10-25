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美貨幣市場基金規模升至6.5兆美元創新高 專家估遲早破7兆美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國貨幣市場基金的總資產規模已升至6.51兆美元，創下新高紀錄。美聯社
美國貨幣市場基金的總資產規模已升至6.51兆美元，創下新高紀錄。美聯社

美國貨幣市場基金的總資產規模升至6.51兆美元，創下新高紀錄，因面對聯準會降息的投資人追求高收益。

Investment Company Institute周四公布的數據顯示，截至10月23日當周，約404億美元流入貨幣市場基金，在交易員爭論美國未來的降息步伐時，今年的資金流入已經超過5,000億美元。

即使聯準會9月降息2碼，貨幣市場基金仍持續吸引新的資金，因其殖利率高於其他投資工具，尤其是銀行存款。此外，在這些周期裡，企業財務主管之類的投資人往往更願意外包現金管理以獲取收益，而非自己來。

許多市場參與者認為，這類資產的規模突破7兆美元大關只是時間問題。

景順首席投資官兼全球流動性主管Laurie Brignac就表示，「空想無益，但如果你看看自新冠疫情以來市場上發生的事情，以及自聯準會開始升息以來散戶投資人的行為，再加上經濟令人驚訝的強勁表現，我們正邁向7兆美元。我很難看到有什麼因素能讓機構或散戶投資人撤離貨幣市場基金」。

投資人 聯準會 貨幣

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