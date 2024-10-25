日央行總裁植田和男暗示下周不升息：還有時間考慮下一步舉措

日本央行總裁植田和男24日表示，日本央行有時間考慮下一步政策舉措，這暗示下周不會升息，儘管日圓本周跌到了近三個月低點。

在華府參加20國集團（G20）財長和央行總裁會議後，後對記者表示，「我相信我們有足夠的時間」做出政策決定。

他說：「我們必須著眼全局，並且認真研究日本通膨所受到的影響，不僅是日圓疲弱，還有其背後對美國經濟的看法 —— 這也許與美國總統大選有關。」

植田和男表示，他對美國經濟帶來的風險保持高度警惕，儘管他承認樂觀情緒似乎正在蔓延。植田和男周三在國際貨幣基金組織和世界銀行年會的場邊說，他過去幾個月一直在擔心美國經濟。

日本央行訂10月31日作出政策決定，屆時投資人將密切關注有關再次升息時間點的線索。植田和男的講話可能鞏固市場預期，幾乎所有觀察人士都預計日本央行這個月將按兵不動。

在同場新聞發布會上，坐在植田和男身旁的日本財務大臣加藤勝信再度就日圓發出警告。他聲稱已向G20其他國家的財長表示，外匯市場的劇烈波動值得密切關注。日圓急貶，引發市場關注官員是否會採取干預行動來支撐日圓匯價。