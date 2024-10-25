台積電ADR下跌1.46% 較台北交易溢價19.80%

過去一個月不到，美國一連出了兩個致命颶風海倫（Helene）和米爾頓（Milton），不僅造成大量生命和財產損失，也讓零售巨擘沃爾瑪（Walmart）自家的氣象學家忙得天翻地覆，因為他們必須提供公司需要的資訊，以確保所有人員和設施的安全。

2024-10-25 18:05