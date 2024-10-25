台積電ADR下跌1.46% 較台北交易溢價19.80%
台積電ADR周四（24日）下跌1.46%，收在197.93美元，較台北交易溢價19.80%。費城半導體指數同日則是上漲0.51%。
周四美國股市三大指數漲跌互見。道瓊工業指數下跌140.59點或0.33%，收在42,374.36 點；標普500指數上漲12.44點或0.21%，收在5,809.86點；那斯達克指數上漲138.83點，或0.76%，收在18,415.49點。
台灣加權股價指數周四下跌142.24點，收在23,192.52點，台積電平盤，收在1,060.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 162.32 -0.20 159.00 +2.09
中華電 CHT 121.04 -0.37 122.00 -0.79
台積電 TSM 1,269.92 -1.46 1,060.00 +19.80
聯電 UMC 49.47 +0.13 49.90 -0.87
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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