美股那指和標普500指數收高 因特斯拉躍漲和美債殖利率回落

美股標普500指數和那斯達克指數周四上漲，電動車大廠特斯拉公布優於市場預期的財測，以及美國公債殖利率從三個月高點回落，提振了市場情緒，儘管一些企業業績下滑。

道瓊工業指數下跌140.59點，或0.33%，至42,374.36 點；標普500指數上漲12.44點，或0.21%，至5,809.86點；那斯達克指數上漲138.83點，或0.76%，至18,415.49點。

特斯拉大漲21.9%，市值增加逾1,400億美元，此前該公司公布了強勁的第3季獲利，並出人意料地預測明年銷售可增長20%至30%。這推動非必需消費品類股上漲3.24%。

安聯投資管理資深投資策略師Charlie Ripley稱，這是特斯拉一份炸裂般強勁的財報。

標普500指數本周首日實現上漲。不過，市場情緒有些不穩。受其他企業財報以及美債殖利率下滑但仍居高不下的壓力影響，標普指數大多數類股下跌。

指標的美國10 年期公債殖利率在前一天觸及三個月高點後回落，報4.20%。該殖利率周三觸及4.26%，導致三大股指均下跌。

U.S. Bank Wealth Management資深投資總監Bill Northey表示：「從近期看，10 月對股市影響最大的是殖利率上漲。10年期公債殖利率從低於4%升到我們現在所處水準相對較快。」

收盤前公布財報的IBM第3季營收不如預期，股價急挫6.17%。Honeywell預測的全年銷售低於預期，股價下跌5.10%。兩者均對藍籌道瓊工業指數構成壓力。

受Newmont拖累，材料股下跌 1.42%，之前該公司公布的利潤不及預期，受累於成本上升和內華達州產量下降。

波音也下跌1.18%，因工廠工人周三投票決定拒絕接受一項合約提議，繼續長達逾五周的罷工。

過去幾個交易日股市從歷史高點回落，主要是對聯準會降息押注進行重新評估、公債殖利率上升、企業獲利以及圍繞即將到來的美國大選充滿不確定性。

不過，Triple D Trading交易員Dennis Dick表示，這種回調是意料中事：「交易題材仍離不開科技領域，我仍然認為對科技股逢低買入是必要的。」

西南航空下跌5.56%，此前該公司公布財報，並與維權投資人Elliott Investment Management達成協議。

包裹服務提供商 UPS上漲5.28%，之前該公司公布第3季利潤增長，主因是包裹遞送量反彈和成本削減。

根據倫敦證券交易集團（LSEG）的數據，在本財報季已公布業績的159家標普500指數成分股公司中，78.6%業績超出分析師預期。

在經濟方面，標普全球公布的10月美國綜合採購經理人指數（PMI）初值小幅上揚。截至10月19日當周，初請失業金人數意外下降。