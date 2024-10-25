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日銀總裁思考升息…失眠

經濟日報／ 編譯葉亭均林聰毅／綜合外電

日本銀行（央行）總裁植田和男23日警告升息太慢的風險，表示適當的平衡對於日本經濟可以持續方式成長至關重要。他暗示未來將繼續升息，並透露為了思考進一步讓貨幣政策正常化的合適規模與時機，讓他夜夜難眠。

目前正在美國華府出席國際貨幣基金（IMF）和世銀秋季年會的植田和男說：「當存在巨大不確定性時，通常希望審慎、逐步推動。」

但他話鋒一轉，表示「如果非常、非常漸進地推動」，並且引發市場預期利率將長時間維持在低檔，「可能導致龐大的投機部位累積，之後可能演變成大問題…我們須在兩者間取得平衡」。

植田和男說，「我在思考未來正常化的總規模應該是多少，以及要如何在各個時段最合理地分配升息」，「這使我天天夜不成眠」。

日圓匯率23日一度貶至153.19日圓兌1美元的三個月低點，24日盤中回升至152.48日圓。日圓近期持續貶值，反映市場預期美日間的利差短期內不會大幅收斂。許多觀察人士都密切關注日圓，因為這可能是觸發日銀再次提早升息的關鍵因素。

日銀3月結束負利率政策，7月升息1碼，基準利率升至0.25%。接受彭博訪調的53位分析師，幾乎全都預測日銀在10月31日會議將按兵不動，逾半數預期12月會升息，預期1月升息的分析師比率則從19%上升至32%。

分析師 日本經濟 植田和男

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