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韓上季GDP增0.1% 不如預期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

南韓上季經濟成長季增率僅0.1%，不如分析師所料，反映出口成長力道減弱、地緣政治緊張局勢加劇，以及美國總統大選為倚賴貿易的國家所帶來的風險。

南韓央行24日公布，第3季國內生產毛額（GDP）僅較上季成長0.1%，增幅低於市場預測的0.4%，勉強避開連續第二季負成長，陷入技術性衰退的窘境；年比成長1.5%，表現也不如分析師原估的增長2%。

央行研究部門負責人申承哲（音譯）表示，央行下個月決策會議可能調降經濟成長預測。南韓央行原本在8月預料，今年GDP將成長2.4%。

最近幾個月南韓記憶晶片出口成長放緩，引發全球對人工智慧（AI）需求鬆動的疑慮。整體經濟成長欲振乏力，也可能導致央行提前下一次降息的時程。南韓央行才剛在本月降息1碼至3.25%，是2020年中以來首次降息，但當時對近期內繼續降息抱持非常謹慎的態度。

韓國經濟研究院研究員李承錫（音譯）表示，「這是兩難的局面，但如果經濟狀況比預期更糟，南韓央行勢得進一步降息。」「沒人料到出口動能會這麼早鬆動。由於美國經濟的不確定性上升和中東戰爭風險加劇，經濟恐怕不容易達到預期。」

南韓 美國

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