美初領失業金人數大減 下月調降利率機會增

美國聯準會（Fed）最新公布的褐皮書報告顯示，從9月到10月初，美國經濟活動幾乎沒有變化，企業的招聘則略有增加，延續近期的趨勢，而美國上周初領失業救濟金人數比前一周大幅下滑，且低於市場預期，強化各界對Fed下月選擇較小幅度降息的預期。

美國勞工部24日表示，在截至10月19日為止的當周，美國全國初領失業救濟人數只有22.7萬人，比前一周減少1.5萬人，並低於經濟學家預期的24.2萬人，主要是受到颶風海倫和密爾頓接連侵襲東南部影響。前一周的連續請領失業救濟金人數則增加至近190萬人，達到近三年來最多。

美上周初領失業金人數

彭博資訊報導，雖然過去兩周海倫和密爾頓颶風重創美國南部地區，導致許多民眾失業，但也可能讓許多人無法立刻請領失業救濟金，因此導致數據出現波動。海倫颶風重創的北卡羅來納、喬治亞和田納西州，上周未經季節調整的初領救濟金人數都呈現下滑。經濟學家表示，這種朦朧不清的趨勢可能將會持續數周。

連續請領失業金數據傳統上反映出的是人們很難找工作，但近期數據更可能反映的是颶風影響。經濟學家表示，波音公司近幾周來的持續罷工，也可能導致被閒置的供應商裁員。

而根據Fed的褐皮書，美國通膨壓力繼續緩和，而成本的上漲速度普遍快於銷售價格，壓低了企業的利潤率，其中保險和醫療成本上漲的壓力尤其嚴重。在11月5日美國總統大選之前，經濟、尤其是通膨問題，仍然是選民關注的關鍵問題。

聯準會在褐皮書報告中表示，整體而言，自9月初以來，幾乎所有地區的經濟活動都沒有變化，但兩個地區報告出現溫和的增長。

在各界對勞動市場的擔憂日益加深的情況下，聯準會上個月啟動了寬鬆周期，將政策利率大幅下調2碼，降至4.75%-5%。此後，一系列強於預期的數據，導致投資者減少了對降息速度和幅度的押注。

但幾乎沒有跡象表明就業市場情況會徹底惡化，裁員仍然有限。舊金山聯邦準備銀行指出，一些雇主已經開始招聘過去一年來一直擱置的職缺，而Fed轄下各區的工資，「總體上繼續以溫和到適度的速度上漲」。

但與選舉、通膨前景和利率走勢的不確定性，繼續影響美國許多地區。紐約聯準銀表示，由於總統大選的不確定性，企業在招聘方面仍猶豫不決。