SK海力士獲利創新高

南韓晶片製造商SK海力士上季獲利和營收雙雙創下歷史新高，應用於人工智慧（AI）在內的高頻寬記憶體（HBM）先進晶片銷售暢旺。

SK海力士24日公布，上季營業利益為7.03兆韓元（約51億美元），高於分析師所估的6.9兆韓元，較上季成長40%，扭轉去年同期營業損失1.8兆韓元慘況。營收成長94%至17.6兆韓元，略低於原估的18.2兆韓元。

SK海力士在新聞稿中說：「HBM銷售顯示出色的成長，較上季增長超過70%，且較去年同期增長超過330%。」

SK海力士今年股價已上漲逾35%，在設計和供應HBM遙遙領先三星電子和美光。SK海力士表示，最先進的HBM3E第3季出貨量已超過HBM3。

企業用的固態硬碟的強勁需求，也推動了獲利成長，這些硬碟用於大型公司的資料中心。

另外，台積電晶片設備供應商科林研發（Lam）本季業績展望超越華爾街預期，反映晶片製造商採訂購更多應用於AI的晶片製造設備，繼德州儀器（TI）財報優於預期之後，為半導體股再添又一利多。