英特爾免付反壟斷罰金

近日負面消息纏身的美國晶片大廠英特爾（Intel）總算迎來好消息，歐洲最高法院24日駁回歐盟上訴，維持普通法院的判決，也就是英特爾不必支付10.6億歐元（11.4億美元）的反壟斷罰金。

彭博資訊報導，英特爾為了打壓競爭對手超微（AMD），在2002至2005年期間，以採購自家晶片比率達95%為但書，向戴爾、惠普、NEC、聯想等電腦製造商提供退款；歐盟執委會主張，此舉是違反市場競爭的行為，因此在2009年開出創紀錄的10.6億歐元罰款，並與英特爾纏訟至今。

歐洲普通法院在2022年推翻最初的罰款，指出歐盟監管機構對該案的分析並不完整，未能證明退款行為會扼殺市場競爭，歐盟隨後提起上訴，但在24日遭最高法院駁回。

英特爾表示，對最新的判決結果感到欣慰，「終於能將此案拋諸腦後」。布魯塞爾當局則表示，會仔細檢視法院的判決。

在經歷過多年挫敗之後，英特爾已喪失技術領先優勢，在歐洲面臨的挑戰，也限縮該公司在當地的半導體宏圖。英特爾在9月表示，決定暫緩在德國的建廠計畫。