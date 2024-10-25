瑞銀：富裕藏家對藝品收手

根據瑞銀集團（UBS）與巴塞爾藝術展共同編製的藝術市場報告，在2023年，全球藝品銷售額下滑4%至大約650億美元，因富裕藏家縮減相關支出；展望未來，隨著「繼承者們」出脫手中藝品，可能進一步抑制藝品價格。

瑞銀全球財富管理首席經濟學家唐納文說，通膨與利率雙升，加上政治的不確定性，導致富裕客戶在購買藝術品時更為審慎，考慮時間也拉長。去年在拍賣會上的藝品交易量滑落7%、在藝術經銷商的交易量則下滑3%，主因是對更昂貴藝品的需求減弱，以及買家購買價格較低的藝品。

唯一成長的藝品市場是中國大陸，去年當地的交易額增加9%至122億美元，成為僅次於美國的全球第二大藝品市場。唐納文表示，這是因為中國實施防疫封鎖的時間比西方國家長，推延了解封後的積壓藝品需求。

儘管富者愈富，但在過去一年，藝品占富人身家的比重下滑，藏家團體也說，將減少出席藝術相關活動。此外，隨著老一輩將藝品轉移至年輕一輩手上，以及年輕世代似乎正在撤離藝品市場，也將為這塊市場帶來重大變化。

巴塞爾藝術展執行長霍洛維茨說：「當你回顧過去10年或20年，藝品市場的銷售額落在約600億–650億美元。我想關於未來的首要問題在於，在藝品市場發生變化之際，有沒有顯露出一條未來的成長途徑？」

老一輩富人正將藝品轉移到繼承人手中。高達91%的高淨值人士持有繼承而來或受贈的藝品，而在這些受訪者中，約75%打算出售一些手上的藝品，原因包括缺乏收藏空間，或是為了要支付遺產稅；這有可能導致大量藝品湧入市面，進而壓低價格。