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愛馬仕突圍 上季營收勁揚

經濟日報／ 編譯陳苓簡國帆／綜合外電
愛馬仕（Hermes）逆勢交出耀眼財報，顯示該公司設法度過精品業低潮，帶動24日股價一度強彈3.4%。 路透
愛馬仕（Hermes）逆勢交出耀眼財報，顯示該公司設法度過精品業低潮，帶動24日股價一度強彈3.4%。 路透

Gucci母公司開雲集團（Kering）才警告，年度獲利可能會接近腰斬，愛馬仕（Hermes）卻在此時逆勢交出耀眼財報，顯示該公司成功力抗精品市場低潮，帶動24日股價一度強彈3.4%。

愛馬仕24日宣布，以固定匯率計算，上季營收攀升11.3%至37億歐元（39.9億美元），符合分析師預期。儘管全球經濟、地緣政治、匯率皆充斥變數，該公司仍維持中期營收成長展望，並將繼續招聘人手。

就連奢侈品龍頭LVMH，上季都難逃業績減退的頹勢，愛馬仕能優於同業，是由於鎖定金字塔頂端的最富裕客群，這些人的消費通常較不受經濟起伏影響。而且這家法國公司擁有強大的定價能力，熱門的柏金包還有長長的等候購買名單。

從股價也可見一斑，愛馬仕今年來攀漲9%，遠優於LVMH的下跌近15%、及開雲的重挫40%。

愛馬仕上季在歐洲、日本、美洲的銷售，均擊敗預期，但包含大陸的亞太區，銷售則僅增1%，成長幅度低於預估的2.3%。與此同時，各部門皆出現成長，鐘表是唯一例外，銷售暴跌18%，比預期超出一倍。

財務長杜埃古耶（Eric du Halgouet）指出，年初以來大陸門市的客流趨緩，但忠實客戶仍大買珠寶、手提包等高價單品，讓愛馬仕表現得以持穩。

但開雲上季銷售令市場失望，還警告今年獲利可能跡近腰斬，降至八年來最低，因亞太地區精品需求不振持續拖累Gucci業績，呼應其他精品業者業績疲軟的趨勢。上季營收比去年同期下滑16%至37.9億歐元（10.8億美元），減幅超乎分析師預估的11%。

其中，Gucci品牌營收年減25%，降幅也比市場預期的20.66%還大，顯示重振這個旗艦品牌的努力仍未見成效，聖羅蘭（Saint Laurent）品牌營收也下滑12%。

開雲集團財務長波羅表示，上季的「挑戰」包括日本和其他亞太地區的需求減慢，北美動能也不算強勁，大陸銷售減少約35%。日本上季零售營收成長3%，遠低於第2季的27%，亞太銷售則下降30%。日本和其他國家產品的價差，對消費者的吸引力降低。

開雲集團預測，由於重大不確定性可能對精品需求造成壓力，加上上季業績趨緩程度超乎預期，今年經常性營業利益將比去年銳減約47%至25億歐元（27億美元）左右，為八年來最低。該集團之前預估，下半年經常性營業利益將下滑30%。

愛馬仕 日本 業績

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