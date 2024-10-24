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特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

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特斯拉早盤大漲15%！激勵標普500上攻 IBM拖累道瓊跌逾百點

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
特斯拉財報報喜，早盤股價漲15%，激勵標普500指數24日早盤上漲。圖／路透
特斯拉財報報喜，早盤股價漲15%，激勵標普500指數24日早盤上漲。圖／路透

美國電動車大廠特斯拉上季財報報佳音，激勵標普500指數24日早盤上漲0.2%，一舉擺脫本周的頹勢，那斯達克綜合指數也同步躍漲0.5%。

特斯拉上季財報優於市場預期，帶動股價早盤勁漲15%；惠而浦與科林研發上季獲利也比預期出色，早盤股價分別跳漲近7%與逾6%。

IBM與波音傳出利空，拖累道瓊工業指數早盤下跌逾百點；IBM的顧問收入不及市場預期，早盤股價跌3%；波音技師否決新的勞動合約，復工暫時無望，該公司股價早盤跌1.7%。

費城半導體指數早盤漲0.5%、台積電ADR跌約1%、輝達漲近0.9%。

Bespoke投資集團共同創辦人希基說，他不會過度解讀美股近來的賣壓；他表示，儘管美股在11月初的總統大選過後可能拉回，但後續將站穩腳步。

指數 標普 特斯拉 美股

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