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颶風接連重創美國南部 美上周初領失業金人數低於預期
受到颶風海倫（Helene）和密爾頓（Milton）接連侵襲東南部影響，美國上周初領失業救濟金人數比前一周大幅下滑，且低於市場預期。
美國勞工部24日表示，在截至10月19日為止的當周，美國全國初領失業救濟人數只有22.7萬人，比前一周減少1.5萬人，並低於經濟學家預期的24.2萬人。前一周的連續請領失業救濟金人數則增加至近190萬人，達到近三年來最多。
彭博資訊報導，雖然過去兩周海倫和密爾頓颶風重創美國南部地區，導致許多民眾失業，但也可能讓許多人無法立刻請領失業救濟金，因此導致了每周數據出現波動。海倫颶風重創的北卡羅來納、喬治亞和田納西州，上周未經季節調整的初領救濟金人數都呈現下滑。經濟學家表示，這種朦朧不清的趨勢可能將會持續數周。
連續請領失業金數據傳統上反映出的是人們很難找工作，但近期數據更可能反映的是颶風影響。經濟學家表示，波音公司近幾周來的持續罷工，也可能導致被閒置的供應商裁員。
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