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鴻海印度子公司砸10億元買設備 傳製造蘋果iPhone 16

中央社／ 台北24日電
鴻海今天公告，印度子公司投資3180.45萬美元（約新台幣10.2億元）與蘋果交易機器設備，產業人士分析，鴻海印度廠區可能新設組裝產線，製造iPhone 16新品。圖／路透
鴻海今天公告，印度子公司投資3180.45萬美元（約新台幣10.2億元）與蘋果交易機器設備，產業人士分析，鴻海印度廠區可能新設組裝產線，製造iPhone 16新品。圖／路透

鴻海今天公告，印度子公司投資3180.45萬美元（約新台幣10.2億元）與蘋果（Apple）交易機器設備，產業人士分析，鴻海印度廠區可能新設組裝產線，製造iPhone 16新品。

鴻海傍晚公告，印度子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited，從去年11月15日迄今，取得機器設備累計交易總金額3180.45萬美元。鴻海指出，相關交易為營運需求。

鴻海印度子公司此次取得機器設備的交易對象為APPLE OPERATIONS LIMITED；去年7月中旬，鴻海也曾公告另一筆與APPLE OPERATIONS LIMITED相關交易訊息。

產業人士分析，鴻海印度子公司此次取得機器設備，主要是因應在印度製造蘋果iPhone 16新品所需。

日經亞洲（Nikkei Asia）在今年8月下旬引述消息人士報導，蘋果在中國生產高階iPhone僅數天，隨即在印度開始量產最新款iPhone 16，包括高階版Pro系列，凸顯蘋果正致力打造中國以外的供應鏈。

鴻海董事長劉揚偉8月中旬前往印度，與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面，並出席鴻海在印度坦米爾那都省（Tamil Nadu，另譯：泰米爾納德）的宿舍啟用典禮。根據蘋果公布的年度供應鏈名單，鴻海印度坦米爾那都省的廠區，持續位列其中。

彭博（Bloomberg）4月曾報導，蘋果2023會計年度印度製iPhone產值達140億美元（約新台幣4490億元）；大約14%或1/7比重的iPhone手機，在印度組裝製造，其中鴻海組裝占比接近67%。

印度 台幣 莫迪

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