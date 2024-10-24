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全球最受信賴科技硬體公司...台廠占九家 第一名是這家

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
在新聞周刊最新公布的「2024年全球最值得信賴公司」榜單中，共有九家台廠在科技硬體類中入選。路透
在新聞周刊最新公布的「2024年全球最值得信賴公司」榜單中，共有九家台廠在科技硬體類中入選。路透

新聞周刊（Newsweek）公布其「2024年全球最值得信賴公司」榜單，在「科技硬體業」入選的46家公司中，台廠共囊括了九家，其中排名最高的是聯發科，位居第二，「護國神山」台積電則緊追在後，位居第三。排名第一的則是荷蘭半導體設備製造大廠艾司摩爾（ASML）。

在科技硬體業入選的46家公司中，今年前五名依序是艾司摩爾、聯發科、台積電、英飛凌（Infineon）和輝達（NVIDIA）；台廠則共有九家公司，分別為聯發科、台積電、世界先進、台半、台達電、神基、華碩、瑞昱、創意。

這是新聞周刊第二年舉辦這項評選，共表彰了20個國家、23個行業的1,000家公司，涵蓋金融服務、媒體、餐飲到消費品等各個領域，目的是表彰那些透過生產優質產品、公平支付員工工資和任命有效率領導者，而贏得消費者、投資者和員工信任的公司。

排名是根據對超過7萬名參與者的獨立調查，以及來自客戶、投資者和員工的23萬份評估。

ASML 半導體 台積電 榜單

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