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特斯拉明年推自駕計程車服務 外媒：馬斯克需面臨「2挑戰」

中央社／ 舊金山23日綜合外電報導
電動車廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克今天表示，明年將在加州和德州對社會大眾推出自動駕駛計程車（Robotaxi）付費叫車載客服務。圖／路透社
電動車廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克今天表示，明年將在加州和德州對社會大眾推出自動駕駛計程車（Robotaxi）付費叫車載客服務。圖／路透社

電動車廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克今天表示，明年將在加州和德州對社會大眾推出自動駕駛計程車（Robotaxi）付費叫車載客服務。路透社報導，馬斯克的這項雄心壯志可能面臨監管與技術挑戰。

馬斯克（Elon Musk）在特斯拉財報法說會中說道：「我們認為，我們明年就能使配備自動駕駛功能的特斯拉電動車提供付費載客服務。」

他表示，特斯拉目前在舊金山灣區（San Francisco Bay Area）提供員工應用程式（app）叫車服務。

馬斯克的最新聲明，有助強化並擴大他在2週前舉行的特斯拉自駕計程車發表會提出的承諾，即特斯拉預計2025年在特定車款推出「免監控」自動駕駛系統服務。後來因為缺乏相關商業計畫，導致特斯拉股價大跌。

不過，特斯拉昨天舉行財報法說會時預估，明年銷量有望大幅攀升，成功贏回部分投資人的信心。

尤其是在加州，在取得相關許可證以提供付費客戶全自動駕駛載客服務方面，特斯拉將有一道難關需要克服。

監管州內自動駕駛車輛測試與部署的加州車輛管理局（California Department of Motor Vehicles）告訴路透社，特斯拉上次使用該局核發的自動駕駛車測試許可證是在2019年，使用這項許可的每輛自動駕駛車都需要搭配一名人類駕駛員。

不過，加州車輛管理局指出，特斯拉目前沒有、迄今也尚未申請不需要人類駕駛員的自動駕駛車測試許可。特斯拉並未回覆路透社的置評請求。

德州對自動駕駛車輛的監管要求則遠低於加州，但企業推出付費載客的自動駕駛服務前，通常需要進行數月或長達數年的測試。

再者，支撐特斯拉自動駕駛計程車雄心基礎的全自動輔助駕駛系統（FSD），已受到監管機關質疑。

在接獲4起碰撞事故通報、包含去年一樁致命事故後，上週美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）對配備全自動輔助駕駛系統的240萬輛特斯拉電動車展開調查。

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