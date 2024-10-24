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愛上對手？福特汽車執行長自曝開小米電動車 坦言「不想放手」
美國福特汽車執行長法利（Jim Farley）在近日上線的Podcast採訪中表示，他不想要放棄自己過去半年一直在開的小米Speed Ultra 7（SU7）電動車。
商業內幕23日報導，法利作客日前播出的「The Fully Charged Podcast」，並在接受主持人盧埃林（Robert Llewellyn）訪問時表示，「我不喜歡談太多關於對手的事，但我在開小米」。
法利說，他們將一輛車從上海裝上飛機運到芝加哥，「我一直在開這輛車6個月了，我不想放手」。
商業內幕指出，SU7是小米的首款電動車，一共產生了3個版本，分別是SU7、SU7 Pro和SU7 Max，法利則沒有詳述他在開的是哪個版本。
根據報導與社群媒體流傳的短片，法利自曝開了半年的小米SU7之前，先談到了小米憑藉SU7取得的成功，「真是太棒了，他們一個月賣了10000輛、20000輛，他們6個月的訂單賣完了。你知道，這是一個行業巨頭，一個比汽車公司更強大的消費品牌」。
福特汽車尚未回應商業內幕的置評請求。
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