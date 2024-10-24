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英特爾與歐盟纏訟15年終得勝 逾11億美元罰款全免

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
英特爾24日在與歐盟的法律戰中獲勝，不必支付10.6億歐元的巨額罰款。圖／路透
英特爾24日在與歐盟的法律戰中獲勝，不必支付10.6億歐元的巨額罰款。圖／路透

近日深陷困境的美國晶片大廠英特爾（Intel）總算迎來好消息，歐洲最高法院24日駁回歐盟上訴，維持普通法院的判決，也就是英特爾不必支付10.6億歐元（11.4億美元）的反壟斷罰金。

歐盟執委會主張，英特爾為了打壓超微（AMD），向戴爾、惠普、NEC、聯想等採購自家晶片的電腦製造商提供退款，是違反市場競爭的行為；歐盟在2009年開出創紀錄的10.6億歐元罰款，並與英特爾纏訟至今。

歐洲普通法院在2022年推翻最初的罰款，指出歐盟監管機構對該案的分析並不完整，未能證明退款行為會扼殺競爭，歐盟隨後提起上訴，但在24日遭最高法院駁回。

英特爾表示，對最新的判決結果感到欣慰，「終於能將此案拋諸腦後」。

最高法院 歐盟 罰款

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