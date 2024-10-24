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美債殖利率飆升拖累美股跌 亞股跟進多收低

中央社／ 香港24日綜合外電報導
美國公債殖利率飆升造成投資人對聯準會（Fed）的降息預期轉淡，拖累華爾街股市昨天大跌，亞洲股市今天跟隨美股頹勢多收低。圖／AI生成
美國公債殖利率飆升造成投資人對聯準會（Fed）的降息預期轉淡，拖累華爾街股市昨天大跌，亞洲股市今天跟隨美股頹勢多收低。圖／AI生成

美國公債殖利率飆升造成投資人聯準會Fed）的降息預期轉淡，拖累華爾街股市昨天大跌，亞洲股市今天跟隨美股頹勢多收低。

法新社報導，距離美國總統大選只剩不到2週時間，一切仍在未定之天，市場充滿不確定性，但觀察家表示，投資人看好川普（Donald Trump）勝選，並預期他提出的政策恐再度引發通膨升高。

再加上美國經濟數據強勁，以及聯準會官員的談話顯示當局對寬鬆貨幣政策抱持謹慎態度，市場對聯準會降息預期降低。

投資人之前看好聯準會繼上月降息2碼後，將於11月再度降息2碼，並於12月持續降息，但幅度縮減。

但在美債殖利率自9月的3.73%飆升至4.24%後，市場對聯準會降息預期轉淡。

觀察家表示，川普若勝選恐祭出減稅和提高關稅等措施，以及鬆綁更多管制，助長所謂的「川普交易」（Trump trade），也就是投資人調整投資部位，以因應這樣的可能性。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）說：「穩健的經濟動能加上聯準會的訊息，傳達對進一步政策寬鬆採漸進謹慎態度，讓市場感到不安。」

「一旦再加上即將登場的美國大選相關不確定性（加稅或減稅、擴大或縮減管制、新一波貿易戰等），投資人因此減碼也不無道理。」

昨天華爾街三大指數都收跌，以科技股為主的那斯達克指數更挫跌超過1%。

香港今天領跌亞股，恆生指數跌幅逾1%。上海、雪梨、首爾、台北、雅加達和馬尼拉股市都收跌。

日股基準日經225指數收高，新加坡和威靈頓股市也收漲。

Fed 亞股 投資人 美國大選 聯準會

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