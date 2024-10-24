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美國經濟仍會實現軟著陸 星展預期降息循環展開、美元指數將跌破100

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
考量在經濟軟著陸情境下，美國聯準會展開降息循環，星展預期美元指數將跌破100。圖/聯合報系資料照片
考量在經濟軟著陸情境下，美國聯準會展開降息循環，星展預期美元指數將跌破100。圖/聯合報系資料照片

美國聯準會9月降息50個基點（0.5個百分點）後，正式開啟降息周期；鑒於美國消費保持強勁、家庭和企業的資產負債表現穩健，以及聯準會具備充裕貨幣政策工具緩衝，星展集團認為，美國經濟仍將實現軟著陸，聯準會展開降息循環，預期美元指數將跌破100。

星展銀行（台灣）舉辦2024年第4季投資展望記者會，財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，預期聯準會將會進入漸進式降息循環，預估今年利率會降至4.5%，預期明年3.25％-3.5％，到2026年會來到3%。

Fed降息至3%，美元指數在接下來的12至15個月將可能跌破100點。

相較於積極式降息循環，根據過往經驗，漸進式降息循環讓多頭格局可以延長，市場表現會比積極式降息好。

因此，股票市場部分，星展看好美國股市多頭走勢可望延續，並擴及至先前表現落後之類股；亞洲股市則受益於利率下滑、弱勢美元和中國大陸近期的刺激措施，尤其為是過去數年表現相對落後的東協（ASEAN）股市，可望迎來較佳表現。

星展仍看好黃金作為去美元化和應對貨幣貶值的避險資產，並預期未來12個月黃金的滾動目標價為每盎司2,835美元。

Fed 美國聯準會 貨幣 避險 降息

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