美國總統大選後還會再漲 星展銀估金價未來一年至2835美元

美國總統大選日逼近，避險需求支撐金價。星展銀24日公布2024年第4季最新經濟展望，上調未來12個月金價，從每盎司2,500美元調高至2,835美元，「甚至有機會漲到每盎司2,900美元」。

美國聯準會9月大幅降息50個基點（0.5個百分點）後，正式開啟降息周期。然而，鑒於美國消費保持強勁、家庭和企業的資產負債表現穩健，以及聯準會具備充裕貨幣政策工具緩衝，星展集團認為美國經濟仍將實現軟著陸。全球其它主要央行部分，歐洲央行10月會議再次降息25個基點（0.25個百分點），繼續採取寬鬆政策；中國大陸央行也持續推出新的支持性政策；日本央行則將維持貨幣政策正常化，預期2025年第1季將再升息一碼。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，伴隨美國總統選舉可能加劇市場不確定性，星展認為將私募資產納入投資組合，有助於調節風險並降低整體組合波動。而在地緣政治衝突升級、美元走弱及多國央行買盤支撐下，星展仍看好黃金作為去美元化和應對貨幣貶值的避險資產，並預期未來12個月黃金的滾動目標價為每盎司2,835美元。

外匯市場方面，考量在經濟軟著陸情境下，美國聯準會展開降息循環，星展預期美元指數（DXY）將跌破100。而受惠於電子產業上升周期，亞洲地區出口復甦，將可望支撐亞洲貨幣表現。

股票市場部分，星展看好美國股市多頭走勢可望延續，並擴及至先前表現落後之類股；亞洲股市則受益於利率下滑、弱勢美元和中國大陸近期的刺激措施，尤其為是過去數年表現相對落後的東協（ASEAN）股市，可望迎來較佳表現。另外，隨著美國聯準會降息，亞洲不動產投資信託（ERITs）也因融資成本降低和較高的股息收益率而受惠。

類股部分，星展則持續看好美國大型科技和AI相關類股的長期成長，且預期公用事業、必需消費品與醫療保健等防禦性類股的表現將優於大盤。

債券市場部分，星展建議投資人維持「槓鈴式」存續期間策略，同時均衡配置存續期間介於1至3年和7至10年、評級為A/BBB的投資等級公司債，可望直接受惠於降息啟動的收益。