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美債重演1995年拋售？星展：2025年底Fed利率降至3%、美債殖利率見4%

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
星展銀行財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉。圖／星展銀提供
星展銀行財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉。圖／星展銀提供

星展銀24日預估，美國聯準會Fed）11月與12月分別降息25個基點（0.25個百分點），明年底基準利率降至3％，預期明年底美債十年期殖利率將降至4％。同時認為國際金價未來12個月將上漲至每盎司2,835美元，有機會見到2,900美元。

星展預估，美明年第1季、第2季與第3季分別降息50個基點（1基點為0.01個百分點），4.2％美債殖利率已經是短期滿足點，明年降至4％。

美債殖利率一直走揚，套牢一堆美債投資人，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，近期美公債殖利率不跌反升原因有二，第一，反映美國經濟數據比預期好，似乎沒有衰退或軟著陸現象，而是不著陸，認為美國聯準會不用那麼積極降息。第二，市場對美債信心薄弱，對美政局不確定下，擔憂美債可持續性。

「1995年與現在相似」，陳昱嘉說，這次美降息主要要讓經濟環境可以獲得支撐，與1995年相似，包含失業率、通膨率、消費者支出以及薪資年增率，當年聯準會主席葛林斯潘（Alan Greenspan）為了維持經濟穩健擴張，採取預防性降息措施。

因此，星展認為美今年採取漸進式降息，明年底降至3％，相較積極降息，多頭格局可以延長，有利於布局優質股，包括科技股，美國不會步入衰退，會走向軟著陸，即便有衰退也是輕微衰退。

他仍有信心舉出債券三大情境都不至於虧損，第一，美維持利率不變、債券報酬4.5％到5％；第二，美降息3碼、報酬8.6％；第三，美降息6碼，債券報酬12.6％。

他認為，美漸進式降息，籌碼穩定，對股債有利，科技股落後補漲，並透露客戶正在緩慢布局債券組合，甚至也有客戶布局更長天期美債。

Fed 報酬 殖利率 科技股 美國聯準會 通膨 降息

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