快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

德國晶片野心受重擊 Wolfspeed英特爾雙雙擱置建廠計畫

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
碳化矽晶圓龍頭廠Wolfspeed在23日宣布已擱置德國建廠計畫。圖為德國總理蕭茲（左）與Wolfspeed執行長羅威（Gregg Lowe）2023年2月在德國Ensdorf的一場活動上合影。路透
碳化矽晶圓龍頭廠Wolfspeed在23日宣布已擱置德國建廠計畫。圖為德國總理蕭茲（左）與Wolfspeed執行長羅威（Gregg Lowe）2023年2月在德國Ensdorf的一場活動上合影。路透

碳化矽（SiC）晶圓龍頭廠美商Wolfspeed於23日宣布已擱置德國建廠計畫，理由是電動車的採用放緩。此舉使德國總理蕭茲希望把該國打造成半導體大國的宏大計畫又面臨新一記打擊，是繼英特爾宣布暫緩德國廠建設兩年後的最新挫敗。

Wolfspeed原本計劃在德國西部恩斯多夫（Ensdorf）耗資30億歐元興建一座工廠，生產用於電動車的碳化矽晶片。但歐洲對電動車需求下滑，衝擊這項計畫。

在一份聲明中，Wolfspeed表示「目前暫停在恩斯多夫興建下一座晶圓廠的計畫」，理由是電動車採用的提升速度比先前預測更為「溫和」。Wolfspeed最初是在2023年2月宣布要在德國設立工廠與研發中心。

英國金融時報報導，僅僅數周之前，英特爾才宣布暫緩在德國東部城市馬德堡的300億歐元建廠計畫。該計畫原定會獲得99億歐元政府補貼，原本會是德國二戰後最大的外國投資案。

蕭茲原先誇獎，恩斯多夫和馬德堡的建廠計畫顯示德國有潛力成為晶片產業的一大主力，該國動用了數十億歐元補貼來吸引晶圓大廠參與。如今，在野的基民黨議員克勒克納（Julia Kloeckner）表示：「補貼泡沫已經破裂，這只能獲得一個結論：蕭茲聯盟的經濟政策失敗了。」

德國政府拒絕置評，把媒體的質疑轉向Wolfspeed與它在恩斯多夫的合資夥伴、德國汽車供應商ZF身上。路透稍早在22日報導，ZF有意撤出與Wolfspeed的設廠合作計畫。

此前，歐盟力拚要讓自身在全球晶片市場的市占率，從目前的不到10%，到2030年前提升至20%，而德國一直被視為是這項計畫的核心關鍵。歐洲大幅仰賴台積電、三星電子等亞洲企業生產晶片，引發歐洲在全球供應鏈中身處脆弱地位的憂心。

除了英特爾和Wolfspeed之外，蕭茲政府還宣揚台積電與荷蘭恩智浦、德國博世和英飛凌共同投資100億歐元在德國東部的德勒斯登（Dresden）蓋晶圓廠的計畫。該計畫已獲得50億歐元補貼承諾。

另外，德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）周三公布計畫，要挽救德國疲弱的經濟，包括改變預算政策，並且啟動一檔規模數十億歐元的「德國基金」來將德國基礎設施現代化，聚焦刺激中小企業、大企業與新創公司的投資。

德國 蕭茲 電動

延伸閱讀

韓媒：英特爾擬攜手三星 組晶圓代工聯盟抗台積

英特爾、三星合體？業界推演3劇本：不一定成功

英特爾擬售Altera部分股權

英業達硬體 OCP 吸睛！外媒籲「最酷」伺服器設計

相關新聞

美初領失業金人數大減 下月調降利率機會增

美國聯準會（Fed）最新公布的褐皮書報告顯示，從9月到10月初，美國經濟活動幾乎沒有變化，企業的招聘則略有增加，延續近期...

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

史坦普500指數反彈，為本周以來首個上漲日；該指數之前一直受到利率上升和獲利低迷的困擾。

賀錦麗、川普對決倒數 美元美股黃金選後怎布局？

美國總統大選在即，金融市場屏息以待。自1952年以來，標普500指數在美國總統選舉年平均上漲7%，今年8月1日到10月21日，標普500指數上漲了7.5%，反映對哪一方競選團隊有利？川普、賀錦麗誰當選，如何牽動金融市場？美元、美股、黃金，投資人又該怎麼投資？

歐元區PMI 連二月萎縮

最新調查顯示，歐元區10月綜合採購經理人指數（PMI）連續第二個月在榮枯線下，代表經濟景氣持續萎縮，反映內需和出口需求俱...

韓上季GDP增0.1% 不如預期

南韓上季經濟成長季增率僅0.1%，不如分析師所料，反映出口成長力道減弱、地緣政治緊張局勢加劇，以及美國總統大選為倚賴貿易...

日銀總裁思考升息…失眠

日本銀行（央行）總裁植田和男23日警告升息太慢的風險，表示適當的平衡對於日本經濟可以持續方式成長至關重要。他暗示未來將繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。