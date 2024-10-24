德國晶片野心受重擊 Wolfspeed英特爾雙雙擱置建廠計畫

碳化矽（SiC）晶圓龍頭廠美商Wolfspeed於23日宣布已擱置德國建廠計畫，理由是電動車的採用放緩。此舉使德國總理蕭茲希望把該國打造成半導體大國的宏大計畫又面臨新一記打擊，是繼英特爾宣布暫緩德國廠建設兩年後的最新挫敗。

Wolfspeed原本計劃在德國西部恩斯多夫（Ensdorf）耗資30億歐元興建一座工廠，生產用於電動車的碳化矽晶片。但歐洲對電動車需求下滑，衝擊這項計畫。

在一份聲明中，Wolfspeed表示「目前暫停在恩斯多夫興建下一座晶圓廠的計畫」，理由是電動車採用的提升速度比先前預測更為「溫和」。Wolfspeed最初是在2023年2月宣布要在德國設立工廠與研發中心。

英國金融時報報導，僅僅數周之前，英特爾才宣布暫緩在德國東部城市馬德堡的300億歐元建廠計畫。該計畫原定會獲得99億歐元政府補貼，原本會是德國二戰後最大的外國投資案。

蕭茲原先誇獎，恩斯多夫和馬德堡的建廠計畫顯示德國有潛力成為晶片產業的一大主力，該國動用了數十億歐元補貼來吸引晶圓大廠參與。如今，在野的基民黨議員克勒克納（Julia Kloeckner）表示：「補貼泡沫已經破裂，這只能獲得一個結論：蕭茲聯盟的經濟政策失敗了。」

德國政府拒絕置評，把媒體的質疑轉向Wolfspeed與它在恩斯多夫的合資夥伴、德國汽車供應商ZF身上。路透稍早在22日報導，ZF有意撤出與Wolfspeed的設廠合作計畫。

此前，歐盟力拚要讓自身在全球晶片市場的市占率，從目前的不到10%，到2030年前提升至20%，而德國一直被視為是這項計畫的核心關鍵。歐洲大幅仰賴台積電、三星電子等亞洲企業生產晶片，引發歐洲在全球供應鏈中身處脆弱地位的憂心。

除了英特爾和Wolfspeed之外，蕭茲政府還宣揚台積電與荷蘭恩智浦、德國博世和英飛凌共同投資100億歐元在德國東部的德勒斯登（Dresden）蓋晶圓廠的計畫。該計畫已獲得50億歐元補貼承諾。

另外，德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）周三公布計畫，要挽救德國疲弱的經濟，包括改變預算政策，並且啟動一檔規模數十億歐元的「德國基金」來將德國基礎設施現代化，聚焦刺激中小企業、大企業與新創公司的投資。