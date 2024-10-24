日本7-11母公司新目標 2030年營業額拚破6.4兆元
世界最大連鎖超商7-Eleven日本母公司Seven & i控股公司今天說明，將集中經營資源到超商事業，力拚2030年度將集團全體營業額擴大到目前的1.7倍，突破30兆日圓（約新台幣6.4兆元）。
日本放送協會（NHK）報導，面臨加拿大企業Alimentation Couche-Tard（ACT）收購的Seven & i控股公司今天召開線上說明會，由社長井阪隆一向投資人說明集團的成長戰略，並宣布上述目標。
井阪在說明會時表示：「集團的各個事業體將配合各自的成長速度及課題推動成長策略，並迅速執行相關事宜。」
他並重申經營方向，包含分拆伊藤洋華堂等非超商事業，並把非超商事業置於新成立的中間控股公司旗下，以便集中經營資源到核心的便利商店業務。
井阪也說：「正在評估在海外投資的數個可能性，將著力加快進軍新地區。」他也透露，有意加快海外展店速度，收購新企業也是策略之一。
Seven & i控股公司本月9日表示，已接獲OK便利商店加拿大母公司Couche-Tard提出「修改後」收購出價。據傳新金額約達7兆日圓（約新台幣1兆5200億元），然而井阪今天未提及公司對於這項新報價的因應。
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