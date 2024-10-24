聯合國預測今年海上貿易成長2% 警告戰略咽喉面臨三大威脅

聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）預測，今年全球海上貿易量將擴張2%，亞洲船運運能依然強勁，但警告紅海、蘇伊士運河及巴拿馬運河等海上戰略咽喉，正因氣候變遷、地緣政治爭端及地區動盪，而更容易受到干擾。

UNCTAD在22日發布「海事運輸報告」指出，在鐵礦砂、煤礦等乾散貨、以及石油和貨櫃物資需求強勁的支撐下，今年全球海上貿易量將成長2%，貨櫃貿易成長將從去年的0.3%加速至3.5%。

展望2024年之後，UNCTAD預測2025-2029年的海上貿易平均每年將成長2.4%，貨櫃貿易成長率為2.7%，中期成長率預測將取決於烏克蘭戰爭、地緣政治緊張升高、及經濟不確定性等下行風險的演變。

不過，全球貨物貿易預料將持續復甦，主要利多包括主要亞洲經濟體的出口表現，特別是科技業，綠能和人工智慧（AI）相關的領域景氣擴張，將支撐貿易成長。

報告指出，亞洲仍是全球船運往連結度最高的地區，維持全球航線航線連結指數的榜首地位，以中國大陸最高，之後依序為南韓和新加坡，但全球貿易航線干擾正構成亞洲船運的挑戰。

UNCTAD指出，紅海、蘇伊士運河及巴拿馬運河的新一潑干擾，已大幅影響海上貿易，並加劇亞洲主要港口的塞港問題，而氣候變遷、衝突及地緣政治緊張等全球海上貿易的最重大風險，暴露出跨國海上咽喉的弱點，也持續威脅這些關鍵航線的可信度，由於替代航線有限，這些咽喉受到的干擾會衝擊供應鏈，造成影響糧食安全、能源供應和全球經濟的系統性後果。

UNCTAD呼籲，各國應該加強協調合作，保護這些海上戰略咽喉免受地緣政治與氣候變遷的影響，包括強化早期預警系統、發展基礎設施，並鼓勵地區合作。