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近期復工夢碎！波音員工否決加薪協議繼續罷工 將加重波音財務困境

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
波音勞工23日投票拒絕之前工會與資方同意的加薪協議，將繼續進行已進入第六周的罷工。美聯社
波音勞工23日投票拒絕之前工會與資方同意的加薪協議，將繼續進行已進入第六周的罷工。美聯社

在美國飛機製造商波音（Boeing）上季大虧逾60億美元、且預期明年將繼續燒錢之際，波音勞工23日投票拒絕之前工會與資方同意的加薪協議，將繼續進行已進入第六周的罷工，再為化解糾紛的希望潑下一盆冷水，也勢將加重波音的財務與信評困境。

代表波音約3.3萬名罷工勞工的國際技師與航太勞工協會（IAMAW）23日表示，投票結果顯示，約64%成員反對工會與資方上周達成、未來四年加薪35%的協議。IAM District 751總裁霍登在計票後表示，「我們繼續罷工」，「我們的成員理應獲得更多，也已大聲發聲」。波音工會表示，準備立刻和波音恢復協商。

這次投票使波音恢復生產的努力遭遇挫敗。從波音技師9月13日發動罷工以來，波音已被迫停產737、767及777飛機，財務壓力日漸加重。

波音同日稍早公布財報指出，第3季虧損61.7億美元，每股淨損9.97億美元，幾乎比去年同期多三倍，且是2020年來最大虧損，營收年減1%至178.4億美元，約26億美元費用源於延後777X交機時間一年到2026年，另外20億美元虧損來自價格固定的國防合約。

波音上季自由現金流為負20億美元，使今年1-9月消耗的現金達到100億美元，截至上季手握105億美元的現金和可出售證券，僅略高於營運所需的門檻，目前「正積極管理流動性」。財務長威斯特（Brian West）預期，明年全年將繼續動用手上現金，自由現金流要到明年稍後才會轉正。

執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）表示，若工會表決停止罷工，也需要時間重啟生產，也還不清楚波音能多快達成每月生產38價737客機的目標。如今工會否決加薪提議，時間勢必會再往後延。

在信評機構穆迪分析公司（Moody's）和標普全球公司（S&P Global）最近幾周都表示考慮調降波音信評，打入垃圾級後，波音正力挽狂瀾，包括計劃藉由發行股票和債券籌資多達250億美元、裁員1.7萬人。若波音信評被打入垃圾級，借貸成本將升高，加重財務困境。

威斯特表示，已制定改善近期資產負債表的計畫，可能包括發行股票或與股票連結證券，但未具體說明時間框架。該公司最終可能會出售一些資產，同時縮編員工，以便聚焦於關鍵的民用飛機製造和核心國防部門業務。

波音 罷工 財務

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