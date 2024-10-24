誤導Apple Card用戶 蘋果和高盛遭美當局罰巨款

美國當局今天對蘋果公司（Apple）和高盛集團（Goldman Sachs）處以總計8900萬美元（約新台幣29億元）罰款，指控兩家公司欺騙Apple Card信用卡用戶。

蘋果公司與投資銀行高盛於2019年合作推出信用卡Apple Card。美國消費者金融保護局（CFPB）表示，客戶服務出問題，加上虛假陳述，影響Apple Card數十萬用戶。

消費者金融保護局表示，蘋果未能將數以萬計有關信用卡交易的客戶糾紛轉發給高盛，而高盛也沒有按照聯邦要求來調查客戶的申訴。

消費者金融保護局還說，蘋果和高盛誤導買家在使用Apple Card購買蘋果設備時可自動獲得免息付款，導致用戶被收取利息。

消費者金融保護局主管邱普拉（Rohit Chopra）在新聞稿中表示：「蘋果和高盛非法規避對Apple Card借款人的法律義務。」

消費者金融保護局責令高盛支付至少1980萬美元賠償金和4500萬美元罰款，而蘋果公司則處以2500萬美元罰款。