路透：台積電兩周前發現晶片遭用於華為產品 通報政府並停止供貨

路透引述台灣官員的消息報導，我國政府已收到台積電（2330）對產品間接出貨中國大陸華為公司的通報，台積電並已全面停止出貨給相關客戶，而台積電與該客戶互動早於當年對華為的出貨期限之前。

路透報導，兩位熟知內情的台灣政府經貿官員周四表示，台積電大約兩周前發現過去出貨給特定客戶的晶片，不知何故竟流入華為手上；隨後依照台積電的出口管控程序啟動因應，直接停止出貨給該客戶，後續並主動向美國及台灣政府說明。

一位不願具名的經貿官員說，「是舊客戶」，「就我們了解，台積跟這家客戶互動，早於當年對華為的出貨期限之前。」

他進一步指出，台積電對此客戶已停止出貨，且除非該客戶取得美國確認的許可，否則不會再出貨。

路透引述的另外一位經貿官員指出，此案在台積電內部被視為重要的警示事件（Red Flag），最早可追溯到10月11日，台積電內部發現重要警示事件後就立刻暫停出貨，並開始詳盡的盡責調查，調查後確認有此疑慮。

這位官員指出：「台美雙方也透過管道溝通，充分了解本案過程與事實。」

台灣經濟部長郭智輝周三曾對此事表示，台灣政府尊重美國的出口管制措施，並一直與業者充分溝通。

在周四盤中，台積電股價漲0.94%，報每股1,070元，優於台股大盤的0.25%漲幅。

美國眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）周三要求美國商務部和台積電做出解釋，因為在中國華為製造的設備中發現了台積電生產的晶片。

路透稍早報導，台積電發現供應給客戶的一款晶片最終被用於華為產品，因此暫停向該客戶發貨。