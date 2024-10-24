南韓Q3經濟成長率意外降至1.5％ 今年GDP預測恐遭下修

南韓上季經濟成長僅1.5%，不如分析師所料，反映出口成長力道減弱、地緣政治緊張局勢加劇以及對美國總統大選對倚賴貿易的國家所帶來的風險。

南韓央行公布，第3季度國內生產毛額（GDP）僅較上季成長0.1%，低於經濟專家預測的0.4%；相較去年同期成長1.5%，也低於分析師原估的2%。

南韓央行研究部門負責人申承哲（音譯）在簡報中表示，央行下個月決策會議可能調降經濟成長預測。南韓央行原本在8月預料今年GDP 將成長2.4%。

最近幾個月南韓記憶晶片出口成長放緩，引發全球對人工智慧（AI）需求鬆動的疑慮。整體經濟成長欲振乏力，也可能導致央行提前下一次降息的時程。南韓央行才剛在本月將7天期附買回利率調降1碼（0.25個百分點）至3.25%，是2020年中以來首次降息。

韓國經濟研究院研究員李承錫（音譯）表示，「這是兩難的局面，但如果經濟狀況比預期更糟，韓國央行勢得進一步降息。」「沒人料到出口動能會這麼早鬆動。由於美國經濟的不確定性上升和中東戰爭風險加劇，經濟恐怕不容易達到預期。」

民生消費表現較佳，較上季成長0.5%，而設備投資成長6.9%，反映晶片製造設備的支出增加。