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特斯拉財報與馬斯克說了什麼？ 六大重點一次看

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。美聯社
特斯拉執行長馬斯克。美聯社

特斯拉第3季財報成季意外優於市場預期，執行長馬斯克更喊出明年交車量成長20%-30%的宏大目標，消息激勵特斯拉股價在23日收盤後飆漲12%，市值一口氣膨脹800億美元。

以下整理特斯拉財報與馬斯克談話重點：

1.上季獲利強勁、毛利率提升

上季強勁財報主要拜銷售回升、較低成本結構、出售7.39億美元碳排放額度的營收，以及來自全自動輔助駕駛（FSD）的確認遞延營收。第3季調整後每股盈餘72美分，遠高於分析師平均預期的58美分。

特斯拉本季毛利率從去年同期的17.9%擴大至19.8%；扣除碳排放額度營收後，電動車業務毛利率為17.1%，較前一季的14.6%大幅上升。

2.預期今年交車量「略有成長」，馬斯克大膽預估明年交車量成長20%-30%

特斯拉表示：「儘管總體經濟環境持續嚴峻，但我們預期2024年交車量將實現小幅成長。」 該公司在今年首三季交車量為129萬輛，代表必須再交車514,925輛，才能突破去年的紀錄。

另外，馬斯克向分析師表示，他的「最佳猜測」是明年交車量成長幅度將達20%至30%，原因是「較低成本的車款」與「自駕的到來」。相較下，FactSet訪調的分析師預估明年交車量成長約15%，至204萬輛。

3. 2025年上半年生產較平價的車款，但不會開發25,000美元的Model 2

特斯拉表示：「新車款的計畫，包含更平價的車款，依然預定在2025年上半年開始生產。」不過，馬斯克表示，特斯拉現在沒有投入開發備受矚目的25,000美元平價車款的「Model 2」。

馬斯克說：「我們現在不打造非自駕計程車的車款…擁有一般（25,000美元）車款是沒有意義的，考量到我們的信念，它完全毫不相關。」

馬斯克表示，特斯拉聚焦降低現有車型的成本。如果利用美國政府給與電動車的獎勵措施並扣除金額，那麼特斯拉本月初發表的雙門自駕車Cybercab價格約為25,000美元。

4.Cybercab與自駕計程車

特斯拉希望在2027年初之前開始生產Cybercab。馬斯克表示，特斯拉最終將每年生產200萬輛Cybercab，甚至可達400萬輛，並在最早在2025年在德州和加州提供無人駕駛乘車服務。他表示，特斯拉已開發一款叫車App，加州一些員工今年已經可使用這項服務。

特斯拉主管群有信心能獲得監管核准，明年就能在加州和德州展開叫車服務。

5.電動皮卡Cybertruck首度獲利，Semi電動卡車明年底量產

特斯拉表示，去年底開始交車的Cybertruck已首度出現正利潤，現在在美國市場是僅次於Model Y與Model 3車款的第三暢銷電動車。另據Kelley Blue Book，特斯拉第3季在美國的Cybertruck銷量超過1.6萬輛。

特斯拉也說，Semi電動卡車明年底前將開始量產。

6. 透露在德州製造廠安裝的輝達H100晶片數量

特斯拉在德州製造廠安裝輝達H100晶片，用於訓練支撐其FSD自駕技術的AI系統。該公司說，在這座超級工廠已安裝2.9萬組輝達H100晶片，10月底前會提升至5萬組。

特斯拉上季財報意外強勁。美聯社
特斯拉上季財報意外強勁。美聯社

特斯拉 電動 馬斯克

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