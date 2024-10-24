台積電供應商科林研發業績展望優於預期 盤後大漲

台積電晶片設備供應商科林研發（Lam）周三公布本季業績展望超越華爾街預期，反映晶片製造商採訂購更多應用於人工智慧（AI）的晶片製造設備，繼德州儀器（TI）財報優於預期之後，為半導體股再添又一利多。

科林研發盤後股價上漲5%。

科林研發預估12月29日止本季營收將達到43億美元，誤差範圍為3億美元，相較於分析師預估的42.4億美元。

科林研發在截至9月29日的三個月營收為41.7億美元，超過分析師所估的40.5億美元。

OpenAI的ChatGPT引發消費者和投資人的關注之後，各行各業都在競相整合AI技術，像科林研發這樣的公司可謂一大助力。

科林研發和應用材料公司（Applied Materials）以及艾司摩爾（ASML）同列主要的晶圓製造設備供應商。

彭博分析師指出，其中對中國大陸客戶銷售在較上季成長2%，占營收37%，第2季也將穩定30%左右。拜人工智慧處理器和高頻寬記憶體晶片客戶的需求所賜，科林研發在沉積和蝕刻設備方面的銷售可能會增加。客戶支持業務的銷售上季較去年同期成增長25%，由於客戶安裝的設備數量龐大，本季業績可能還會繼續擴大。

就營收而言，台積電是是科林研發第四大客戶，僅次於三星電子、美光、英特爾。