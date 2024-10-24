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IBM上季營收不如預期 盤後股價一度重挫8％

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
IBM上季營收不如市場預期。 路透
IBM上季營收不如市場預期。 路透

IBM上季營收不如預期，原因是諮詢顧問業務需求放緩，消息拖累盤後股價一度重挫8%，後來跌幅縮小至2.5%左右。

IBM上季營收只成長1%，至150億美元，略低於分析師的平均預估。其中諮詢顧問業務營收51.5億美元，表現平平，拖累了整體業績。

IBM財務卡瓦諾（Jim Kavanaugh）表示，諮詢業務的客戶沒有擴大預算，一些生成式人工智慧（AI）專案其實犧牲了傳統的諮詢業務。他也提到，由於利率、地緣政治緊張局勢等因素的不確定性揮之不去，客戶選擇謹慎支出。

近年來，IBM致力於從一家傳統電腦公司轉型為專注於高成長軟體和諮詢服務的公司，同時透過併購，提供更多產品。在周三（23日）財報發布前，市場對IBM的期望很高。IBM股價本月稍早漲至歷史高點，周三一般交易時段收報每股232.75美元，盤後交易被財報利空拖累，中一度跌至214美元。

IBM表示，自2023年中至今，AI諮詢與軟體的訂單金額，由7月前次公布財報時的20億美元，成長到超過30億美元。諮詢業務占比約80%，其餘為軟體所貢獻。上季軟體銷售成長9.7%至65億美元，旗下五年前併購的軟體公司Red Hat銷售成長14%。

基礎建設部門的營收上季年減7%至30.4億美元，衰減幅度較市場預期的更深。卡瓦諾說，大型主機的商品周期已接近結束，明年IBM計劃推出新機種。

IBM 卡瓦諾 客戶 財務

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