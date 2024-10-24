高通宣布與Mistral AI合作 共同為邊緣裝置打造全新生成式 AI 模型
晶片大廠高通於美國時間23日在驍龍高峰會上宣布，將與Mistral AI合作，共同為邊緣裝置打造全新生成式AI模型，並將把Mistral AI的模型導入搭載Snapdragon與高通平台的裝置。
高通旗下高通技術公司與Mistral AI合作，將把Mistral AI最先進的全新生成式AI模型Ministral 3B與Ministral 8B，導入搭載Snapdragon系列平台的裝置中，包括Snapdragon 8 Elite行動平台、專為汽車應用打造的Snapdragon Cockpit Elite和Snapdragon Ride Elite平台，以及專為AI PC打造的Snapdragon X系列運算平台。Ministral 3B和Manistral 8B是Mistral AI首款專為裝置上運行使用所打造的頂級商用AI模型。
高通指出，Mistral AI的Ministral 3B和Ministral 8B體積小巧，但功能強大，非常適合在智慧型手機、汽車、PC等裝置中執行。在裝置中搭載生成式AI可帶來諸多好處，包括加強隱私性、降低延遲、可靠性、節省成本和提高能源效率。
高通技術公司資深副總裁暨技術規劃和邊緣解決方案業務總經理Durga Malladi表示，很高興宣布與Mistral AI的合作，這將協助其實現將最新AI技術應用於邊緣裝置的目標。
Mistral AI共同創辦人暨執行長Arthur Mensch指出，與高通技術公司合作是Mistral AI的重要里程碑，這證明該公司的新模型能夠在搭載Snapdragon系列平台的裝置上於本機運行，進而實現速度更快的本地處理，協助降低成本與能源需求。
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