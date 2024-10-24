油價跌逾1％ 美原油庫存增幅超預期、金價創新高後回跌1％

國際油價周三（23日）下跌，因數據顯示，美國原油庫存增幅仍超過預期，不過本周迄今油價仍上漲約2%，交易商評估中東持續的衝突；黃金價格創新高後回落，漲勢過度的跡象促使一些交易人士獲利了結。

油價跌逾1%

布蘭特原油12月期貨結算價報每桶74.96美元，下跌1.08美元，跌幅1.42%；美國西德州原油12月期貨結算價下跌0.97美元，跌幅1.35%，報70.77美元。

美國能源資訊局（EIA）周三表示，截至10月18日當周，原油庫存猛增550萬桶，至4.26億桶，路透訪查分析師預期為增加27萬桶。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示：「本周原油庫存大量增加，抵銷上周庫存下降的影響。但這在很大程度上是原油進口反彈的結果，很大程度上與颶風有關。他指的是上周進口下降和颶風米爾頓過後的需求推動庫存減少。

分析師說，隨著煉油廠結束季節性秋季維修，煉油量進一步攀升，餾分油上周略有減少。

Tortoise Capital Advisors主管Brian Kessens表示，地緣政治風險的持續存在為原油價格提供了支撐。美國國務卿布林肯周三敦促以色列暫停與激進組織哈馬斯和真主黨之間的戰鬥，但以色列對黎巴嫩港口城市提爾進行猛烈空襲，表明並無緩和跡象。

黃金創紀錄漲勢暫歇 因美元走強和美債殖利率上升

金價在周三創下歷史新高後下跌超過1%。

現貨黃金價格周三（23日）收盤跌1.22%至每英兩2,715.55美元，盤初曾觸及2,758.37美元的紀錄高點。

美國黃金期貨收低1.1%，報2,729.40美元。

黃金被認為是對政治和經濟不確定性的避險工具，今年以來金價已經攀升31%以上，屢創歷史新高，原因是聯準會上個月降息加上避險需求，為貴金屬掀起了一場完美旋風。

RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 說：出現了一些獲利了結，美債殖利率也在上升，考量到殖利率的走向，黃金很難進一步走高。」但他表示，在避險需求推動下，黃金可能在本周末達到每英兩2,800美元水準。

現貨白銀在周二觸及2012年底以來的最高價34.87美元後下跌3.6%，至每英兩33.58美元。

白金跌1.8%，至1,018.25美元；鈀金下跌1.8%，至1,056.75美元。