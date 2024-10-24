先進HBM晶片需求暢旺 SK海力士營收獲利雙創新高

南韓晶片製造商SK海力士周四公布上季獲利和營收雙雙創下歷史新高，應用於人工智慧（AI）在內的高頻寬記憶體（HBM）先進晶片銷售暢旺。

SK海力士上季營業利益為7.03兆韓元（約51億美元），高於分析師所估的6.9兆韓元，較上季成長40%，也扭轉去年同期營業損失1.8兆韓元的慘況。營收成長94%至17.6兆韓元，略低於原估的18.2兆韓元。

SK海力士發布新聞稿說：「HBM銷售顯示出色的成長，較上季增長超過70%，且較去年同期增長超過330%。」

SK海力士今年股價已上漲逾35%，在設計和供應HBM遙遙領先三星電子和美光科技（Micron ），HBM用於輝達（NVIDIA）的AI加速器。SK海力士表示，最先進的HBM3E第3季出貨量已超過HBM3。

企業用的固態硬碟的強勁需求也推動了獲利成長，這些硬碟用於大型公司的資料中心。

SK海力士已表示，為了跟上AI硬體支出的熱潮，今年的資本支出可能會超過原先的規畫。SK海力士今年宣布一系列投資計劃，包括斥資38.7億美元在印第安納州成立一座先進的封裝廠和AI產品研究中心。

在國內，SK海力士正投入146億美元打造一個記憶體晶片廠區，並推進其他國內投資計畫，包括政府支持的龍仁半導體聚落目。

同業三星電子本月則警告，第3季獲利會不如市場預期，並對令人失望的表現致歉，承認在供應高階晶片方面的進展困難。

三星電子今年來股價下跌24.7%。