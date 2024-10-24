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彭博：台積電查出一客戶將晶片轉供華為 已切斷出貨

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
彭博資訊報導，台積電已查出是哪位客戶將晶片轉供華為。 路透
彭博資訊報導，台積電已查出是哪位客戶將晶片轉供華為。 路透

彭博資訊引述未具名知情人士報導，台積電（2330）本月發現其為特定客戶生產的晶片最終被華為使用，這可能違反美國旨在遏制中國大陸半導體技術發展的制裁規定。消息來源透露，台積電因而在本月中旬左右主動停止對這家客戶發貨，並通知美國和台灣政府，公司更徹底地調查此事。

美國國會眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）周三（23日）要求美國商務部和台積電必須為此做出解釋，說明為何在華為製造的裝置當中發現有台積電生產的晶片。

彭博指出，目前尚不清楚這家台積電客戶是否代表華為購買產品，也不知其總部位於哪裡。過去幾天媒體陸續刊出了幾則相關報導，對此事件有不同版本的說法，其中美國資訊產業新聞網站The Information稱，美國政府近期聯繫台積電，詢問該公司是否為華為生產晶片。

另一位知情人士告訴彭博，美國商務部負責半導體貿易管制的工業與安全局官員，在10月中旬會見了台積電高管，討論了供應鏈相關問題，包括第三方分銷商是否可以向中國提供受到管制的技術。這位消息人士說，工業與安全局與台積電的這次會議，是合作性質，目前還不清楚那時他們是否就已談到發現華為採用台積電晶片的情況。

華為自2020年8月以來一直在美國的制裁名單上，這意味著在沒有美國政府許可的情況下，華為被禁止從台積電及其它晶片代工企業購買涉及美國技術的晶片。過去一年，華為依賴本國國內合作夥伴中芯國際生產半導體，產品包括搭載在智慧手機中的7奈米晶片。

美國官員多次對中芯國際量產7奈米晶片的能力以及該晶片的性能表示懷疑，現在在專業公司TechInsights拆解華為產品裡的最新AI晶片，並發現使用台積電產品，可能進一步強化美國政府這項觀點。

台積電曾表示，自從2020年9月15日後，就停止對華為的所有發貨。如今再被問及TechInsights的報告時，台積電重申了相同說法。

彭博向有關各方查證，台積電一位代表對最新進展不予置評， 華為發言人暫未發表評論，美國商務部發言人則是在先前在周二時表示，工業與安全局「獲悉有關美國出口管制規定可能被違反的報告」。

台積電周三在以電子郵件發出的聲明中寫道，台積電是一家守法的公司，致力於遵守所有適用的規則和法規，包括適用的出口管制規定。台積電說，公司已經主動與美國商務部就相關問題進行了溝通，目前沒有受到任何調查。

華為周二發出的聲明表示，在美國商務部針對華為的外國直接產品規則（FDPR）修正案2020年實施後，華為沒有經由台積電生產任何晶片。

台灣經濟部長郭智輝周三對記者表示，台灣尊重美國的出口管制措施，並將與台積電充分溝通。

美國眾議員穆勒納爾批評華為製造的裝置中發現台積電晶片，是「美國出口管制政策遭受的災難性失敗」，他發出聲明強調，「國會需要（商務部）和台積電立即就這場災難的範圍和數量做出答覆」。商務部和台積電對此沒有立即回應路透的置評請求。

半導體 台積電 美國 華為

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