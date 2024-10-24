特斯拉財報意外亮眼！馬斯克喊明年交車成長20-30％ 盤後飆12％

電動車大廠特斯拉周三（23日）公布，第3季獲利超過華爾街預期，同時預期本年度交車量「略有成長」，反映出對特斯拉電動車的需求回升。消息激勵特斯拉股價盤後大漲12%。

上季汽車毛利率回升至17.1% 預期今年全年交車量成長

特斯拉公布，第3季營收成長8%至251.8億美元，略低於市場預期的253.7億美元；淨利成長17%至21.7億美元；經調整後每股盈餘72美分，遠高於分析師平均預期的58美分。

特斯拉將上季利潤成長歸因於兩大因素，第一是交車量增加，第二是出售碳排放額度（又譯監管信用額度）的營收大增，上季獲得7.39億美元，創下同季紀錄。汽車營收從去年同期的196.3億美元成長2%，達到200億美元，自2022年底以來基本持平；若扣除碳排放額度營收，汽車業務毛利率為17.1%，較前一季的14.6%大幅上升。

特斯拉重申，計劃在2025年上半年開始生產價格更實惠的車型，而且預期明年的產量將比2023年成長50%。

消息出爐後，特斯拉股價周三在盤後交易中飆漲12%至每股239.35美元。截至收盤，特斯拉今年迄今下跌14%。

特斯拉表示，在第3季創下同季交車量紀錄（462,890輛）後 ，預期會再迎接交車量強勁的一季，而且全年度的數字會成長。這並非易事，因為考量到特斯拉上半年交車量放緩，而且必須在第4季大幅提高銷售，才能超過2023年交車量，或與之持平。

特斯拉執行長馬斯克在與分析師的會議中表示，他預期明年持續見到成長，還提出了一個粗略的交車量估計。他說：「我認為明年交車量成長20%至30%」，原因是車款成本降低和「自動駕駛技術的出現」

馬斯克還表示，特斯拉已經開發了一款叫車App，加州一些員工今年已經可以使用該App，「你可以叫車，它會帶你去灣區的任何地方…我們現在確實有一位安全的駕駛」。

馬斯克說，他預期這項服務明年將在加州和德州向大眾推出，未來則會把它用於自駕計程車網絡。

Cybertruck首度獲利

特斯拉表示，去年年底開始交車的Cybertruck已首度獲利，部分歸功於這款未來感十足的皮卡產量增加。此外，特斯拉表示，Cybertruc在美國是僅次於Model Y與Model 3車款的第三暢銷電動車，另表示Semi電動卡車明年底將開始量產。

在會議上，當被問及特斯拉是否會生產一款成本更低的電動車而非稍早發表的雙門自駕車Cybercab時，馬斯克表示，該公司未來推出的所有汽車都將是自動駕駛的。他表示，特斯拉迄今生產的700萬輛車中，「絕大多數都具有自動駕駛能力，並補充說該公司「目前每周接獲35,000輛自駕車的訂單」。

特斯拉繼續擴大其充電網絡，此前該公司在今年稍早高調裁掉超級充電團隊的大量員工；第3季增加2,800個新充電站點，年比成長22%。