美債殖利率續升 美元三連漲、日圓一度貶破153

美元指數周三走高，受聯準會（Fed）大幅降息前景減弱以及美國大選前布局支撐。日圓三個月來首次跌破1美元兌153日圓。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.3%至104.431。美國基準10年期公債殖利率上升3個基點，至4.24%左右。

Fed褐皮書顯示美國大部分地區經濟9月初以來幾乎沒有成長。

Convera首席外匯策略師 George Vessey 說：「我們已經從第一階段進入了第二階段，第一階段的反彈與美國經濟、過去一個多月公布的強勁數據有關……而第二階段可能與政治有關。」

「但短期內美元走強的傾向可能更多是川普獲勝可能性的避險，而不是利率題材，利率題材可以說被誇大了，但儘管如此，你仍會看到殖利率急升。」

日圓兌美元一度重貶1.4%至153.19，是7月31日以來最低；終場152.76，跌幅1.1%。

兩項民調顯示，在本周末選舉前，日本首相石破茂執政聯盟的支持率繼續下滑，表明投票結果可能會產生一個力量被削弱且不穩定的政府。

美元兌加幣在加拿大央行降息50個基點後擴大漲勢。 美元兌加幣升至8月5日以來高點1.3863，進一步上漲將測試今年內高點1.3946。

英鎊兌美元跌0.5%至1.2923；歐元兌美元跌0.2%至1.0780。

歐洲央行總裁拉加德周三表示，歐洲央行在決定進一步降息時需要謹慎，並根據即將公布的數據做出判斷。