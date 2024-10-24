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台積電ADR漲1.2％ 較台北交易溢價達21.6％

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透社
台積電。路透社

台積電ADR周三（23日）上漲1.2%，收在200.86美元，較台北交易溢價21.6%。

美國股市周三收盤下跌，公債殖利率攀升打壓大型科技股，投資人對聯準會（Fed）大幅降息的信心減弱，企業好壞參半的財報發布後跌幅擴大，三大指數均創下數周來最大單日跌幅。不過，特斯拉（Tesla）公布財報優於預期，率先為「科技七雄」財報報喜，科技股盤後又應聲上漲。

道瓊工業指數下跌409.94點，跌幅1%，至42,514.95點；標普500指數下跌53.78點，跌幅0.9%，至5,797.42點；那斯達克綜合指數跌296.47點，跌幅1.6%，收在18,276.65點。

費城半導體指數下跌1.1%，輝達（NVIDIA）跌2.8%。高通大跌3.8%，有報導說Arm Holdings 擬取消長期合作夥伴高通使用Arm智慧財產權設計晶片的授權。

台灣加權股價指數昨天下跌200.67點，收在23,334.76點。台積電（2330）跌1.4%收在1,060.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 162.68 -1.93 161.50 0.73

中華電 CHT 121.51 、1.02 122.00 -0.40

台積電 TSM 1,288.96 +1.20 1,060.00 21.60

聯電 UMC 49.41 -1.28 50.20 -1.57

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 科技股

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