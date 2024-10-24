道瓊跌逾400點 科技股現獲利了結賣壓 盤後特斯拉報喜

美國股市周三收盤下跌，公債殖利率攀升打壓大型科技股，投資人對聯準會（Fed）大幅降息的信心減弱，企業好壞參半的財報發布後跌幅擴大，三大指數均創下數周來最大單日跌幅。不過，特斯拉（Tesla）公布財報優於預期，率先為「科技七雄」財報報喜，科技股盤後又應聲上漲。

道瓊工業指數下跌409.94點，跌幅1%，至42,514.95點；標普500指數下跌53.78點，跌幅0.9%，至5,797.42點；那斯達克綜合指數跌296.47點，跌幅1.6%，收在18,276.65點。

費城半導體指數下跌1.1%，輝達（NVIDIA）跌2.8%，台積電ADR漲1.2%。高通大跌3.8%，有報導說Arm Holdings 擬取消長期合作夥伴高通使用Arm智慧財產權設計晶片的授權。

美國10年期公債殖利率突破4.2%，為7月來首第3季，終場收於4.240%。債券殖利率走高，往往會吸引投資人遠離股票等風險較高的資產，尤其是那些需要借款為人工智慧等創新提供資金的行業。

Fed褐皮書顯示，9月至10月初，美國經濟活動變化不大，但企業招聘有所增加。

蘋果下跌2.2%，知名蘋果分析師郭明錤指出，從第4季到2025年上半年，iPhone 16的訂單減少約1,000萬支。Meta Platforms 跌3.2%；亞馬遜跌2.6%，拖累了那斯達克指數。

Susquehanna International Group衍生品策略聯席主管Chris Murphy說：「隨著美國大選和財報季的到來，並且通膨疑慮重新抬頭，美國公債殖利率上升，對科技股獲利了結只是時間問題。」

「科技投資人正面臨兩個關鍵挑戰：利潤成長放緩和人工智慧計畫支出增加，」Roundhill Financial執行長Dave Mazza說：「儘管我們相信AI投資最終將提振營收和獲利成長，但在特斯拉報告業績和美國大選之前，投資人正拿走一些籌碼。」

從汽水製造商到咖啡巨頭，再到飛機製造商，各路股票普遍下跌，而晶片股下跌在尾盤加劇大盤頹勢勢。

波音公司（Boeing）公布上季虧損62億美元，為新冠肺炎疫情顛覆全球航空旅行以來最大單季虧損。該公司執行長卡爾霍恩（Dave Calhoun）表示，這家飛機製造商需要進行文化變革，並和罷工的機械師達成協議，而且未來三季將耗盡現金。波音下跌1.8%，今年以來累計下跌40%。

可口可樂（Coca-Cola）下跌2.1%，該公司公布銷售額疲軟，有些分析師將此歸因於價格上漲。星巴克（Starbucks）股價上漲0.9%，此前這家咖啡連鎖企業暫停發布下一財年的業績預期，並且新任執行長呼籲實施策略改革。

AT&T股價上漲4.6%，該公司獲利優於預期，不過商業有線業務部門認列了44億美元的減值損失。

麥當勞（McDonald's）是道瓊工業指數表現最差的成分股，美國官方正調查麥當勞四盎斯牛肉堡是否是導致全美10個州爆發大腸桿菌疫情的潛在來源。麥當勞股價下跌5.1%，創下新冠肺炎疫情爆發以來的最大單日跌幅。

在標普指數的11個類股中，只有公用事業和房地產類股上漲。

Globalt Investments高級投資組合經理Thomas Martin說：「市場已經創下了歷史新高，因此基金經理人環顧四周，心想：也許我應該獲利了結。」

特斯拉收盤下跌，但在盤後交易大漲了8%，因利潤率超出預期。特斯拉是第一家公布財報的「科技七雄」。