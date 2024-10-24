快訊

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

華為產品發現台積電晶片 美眾院中國委員會嚴正關切

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

在中國華為裝置裡被發現含有台積電晶片後，美國眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）今天要求商務部及台積電作出解釋。

路透社報導，穆勒納爾發表聲明指出：「有關台積電生產的尖端晶片促進華為人工智慧（AI）發展的報導，意味著美國出口管制政策的災難性失敗。國會需要（商務部）和台積電立即就這場災難的範圍及規模作出解釋。」

對此，美國商務部及台積電未立即針對置評要求作出回應。

路透社今天稍早時報導，台積電在發現供應給某客戶的晶片最終出現在華為產品中以後，已暫停向該客戶供貨。

台積電 客戶 美國

延伸閱讀

華為繞道下單疑雲…台積主動通報 未遭美商務部調查

晶圓一哥內外管控嚴謹

第17屆台積電書篆大賞「墨·在紙上」 鼓勵學子觀察並體驗紙墨間的日常科學

間接替華為代工？台積電：自2020年9月中旬起就不再向華為出貨

相關新聞

彭博：台積電查出一客戶將晶片轉供華為 已切斷出貨

彭博資訊引述未具名知情人士報導，台積電（2330）本月發現其為特定客戶生產的晶片最終被華為使用，這可能違反美國旨在遏制中...

聯合國預測今年海上貿易成長2% 警告戰略咽喉面臨三大威脅

聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）預測，今年全球海上貿易量將擴張2%，亞洲船運運能依然強勁，但警告紅海、蘇伊士運河及巴...

美向盟友施壓封殺中國 ASML執行長質疑：真與國安有關？

全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）執行長富凱（Christophe Fouquet），表示，無論美國誰當選總統，...

Gucci母公司上季業績不如預期 全年獲利恐幾近腰斬

Gucci母公司開雲集團（Kering）上季銷售令市場失望，還警告今年獲利可能跡近腰斬，降至八年來最低，因亞太地區精品需...

「金磚之父」歐尼爾：中印沒認真合作 金磚國家要挑戰美元是癡人說夢

發明「金磚四國」（BRIC）一詞的高盛前首席經濟學家歐尼爾（Jim O'Neill）表示，只要中國和大陸印度仍然齟齬不合...

日銀何時再升息？植田和男警告升太慢有風險 大嘆天天睡不著

日本銀行（央行）總裁植田和男周三（23日）警告關於升息太慢的風險，表示適當的平衡對於日本經濟以可持續的方式成長至關重要。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。