華為產品發現台積電晶片 美眾院中國委員會嚴正關切
在中國華為裝置裡被發現含有台積電晶片後，美國眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）今天要求商務部及台積電作出解釋。
路透社報導，穆勒納爾發表聲明指出：「有關台積電生產的尖端晶片促進華為人工智慧（AI）發展的報導，意味著美國出口管制政策的災難性失敗。國會需要（商務部）和台積電立即就這場災難的範圍及規模作出解釋。」
對此，美國商務部及台積電未立即針對置評要求作出回應。
路透社今天稍早時報導，台積電在發現供應給某客戶的晶片最終出現在華為產品中以後，已暫停向該客戶供貨。
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