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加拿大央行降息2碼

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

加拿大央行23日降息2碼（50個基點），將基準利率調降到3.75%。該央行並表示，後疫情時代的高通膨情形已告一段落。

以總裁馬克林（Tiff Macklem）為首的加拿大央行決策者，將作為基準的隔夜利率下調至3.75%，寫下2020年3月以來最大降幅。

加拿大央行發布的聲明指出，通膨壓力不再普遍，企業和消費者的通膨預期基本上已經正常化。該國消費者物價指數（CPI）年增率，已從6月的2.7%降至9月的1.6%。居住成本的通膨情形依然高昂，但已開始緩和。該國經濟各處過多的供給，已壓低了許多商品和服務的通膨。隨著國際油價下跌，汽油價格也變得稍微便宜。

馬克林表示：「這所有的因素都顯示我們回到低通膨的情形，如今我們聚焦於維持低而穩定的通膨。」加拿大央行認為，未來通膨在預測期間內都與目標相距不遠，上行和下行的壓力大致平衡。

另外，路透引述知情人士報導，歐洲央行（ECB）官員已開始討論是否要將利率調降至中性水準以下，以刺激經濟成長。ECB雖然今年來不斷降息，但為維持通膨穩定，其至今目標一直是中性利率，既不放緩也不刺激成長。

雖然消息人士強調，達成任何共識仍需很長時間，但這都代表著ECB的決策討論出現巨大轉變，最終可能導致ECB更快速且更大幅的降息。

ECB 加拿大 通膨

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