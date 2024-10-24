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外資：iPhone 16需求好轉

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

摩根大通（小摩）分析師團隊指出，蘋果的iPhone 16系列新機需求日漸好轉，平均等待出貨時間已拉長到和iPhone 15相同的水準。花旗分析師團隊估算，明年上半年的iPhone 16系列產量雖可能減少，但還是多於今年上半年的iPhone 15產量。

小摩以查特吉為首的分析師團隊在20日發布的研究報告指出，雖然iPhone 16系列新機的平均等待時間，上市後一直到第五周，都比iPhone 15系列手機還短，但已在第六周拉長到持平水準，成為需求復甦的最新跡象。

查特吉給予蘋果股票「加碼」評等，目標價為265美元，比22日收盤價235.86美元高出約12.4%。

花旗分析師團隊指出，蘋果今年下半年將生產約8,900萬支iPhone 16系列手機，明年上半年再降至6,300萬支左右，但還是比今年上半年的5,900萬支iPhone 15系列手機多。

摩根士丹利（大摩）分析師伍德林22日另指出，iPhone需求一律對蘋果股價的衝擊「可能為時短暫」，他有信心未來配備人工智慧（AI）功能的iPhone，將驅動蘋果「歷來規模最大的換機潮」。

另據科技網站Information引述知情人士報導，蘋果自今年初夏以來，已大幅減產Vision Pro，並可能在年底前完全停產當前的版本。

分析師 團隊 摩根

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