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金磚集團浮現「多極世界」 普亭強調將挑戰美國主導的全球秩序

經濟日報／ 編譯陳苓、記者陳宥菘／綜合報導
中國國家主席習近平（左起）、俄羅斯總統普亭和印度總理莫迪23日在金磚國家峰會上合影。 （歐新社）
中國國家主席習近平（左起）、俄羅斯總統普亭和印度總理莫迪23日在金磚國家峰會上合影。 （歐新社）

金磚國家（BRICS）擴編後的首次高峰會，22~24日在俄羅斯喀山登場，東道主俄國總統普亭說，擴大後的金磚集團凸顯「多極世界」浮現，挑戰美國主導的全球秩序。他並提議創建金磚國家穀物交易所。

俄國總統普亭23日在開幕式上表示，金磚國家滿足了全球多數人口，即國際社會主要組成部分的渴望，世界發生劇烈變化、多極世界正在形成，當前局勢下，格外需要一個像金磚集團這樣的組織。

各集團名目GDP占比
各集團名目GDP占比

金磚組織在1月增納阿拉伯聯合大公國、伊朗、埃及、衣索比亞，成員從五國增至九國，另有泰國、阿爾及利亞、到北約成員土耳其等30多國有意加入，儘管既有成員對進一步擴編看法不一。

普亭指出：「全球南方和東方國家對強化與金磚交流，展現空前興趣，忽視此點是錯誤的」。

這個集團影響力日增，現行九個成員占世界經濟的26%、世界人口的45%；相形之下，七大工業國集團（G7）占全球經濟44%、全球人口10%。

普亭同時表示，金磚國家是穀物、豆類、油籽生產大國，提議開設金磚穀物交易所。這麼一來，有助打造公平、可預測的商品原物料價格指標，可確保糧食安全，並保護各國市場免於負面外部干擾、避免投機、防止有人試圖引發糧食短缺。他也提到，可以另設單獨平台，來交易貴金屬和鑽石。

俄國發動俄烏戰爭，遭美國及G7制裁，普亭趁機力促金磚國家多用本國貨幣貿易，減少依賴全球準備貨幣美元，以降低制裁對俄國經濟的衝擊。

儘管不少金磚國家支持雙邊貿易擴大使用本幣，但這些國家不像俄國一樣，需要逃離美元體系。而印度、南非、阿聯等，更反對將金磚視為反美組織。

本次峰會是俄烏戰爭以來，俄國所舉辦最大規模的元首集會。克林姆林宮無非想藉此展示，西方的孤立之舉，未讓普亭淪為邊緣人。

另外，中國大陸國家主席習近平藉金磚峰會期間，會見印度總理莫迪，這也是兩人相隔五年後的首次會晤。兩國官方近日宣布，已透過外交和軍事管道，就邊境問題達成解決方案。

俄烏戰爭 普亭

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