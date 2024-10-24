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德儀上季營收 優於預期

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
德儀表示，客戶正處理過剩的庫存，現在是訂單回升的時機。 （路透）
德儀表示，客戶正處理過剩的庫存，現在是訂單回升的時機。 （路透）

雖然類比IC龍頭大廠德州儀器（TI）上季營收下滑，但優於預期，因類比晶片訂單回升以及中國大陸車用晶片市場需求改善。德儀並表示，客戶正處理過剩的庫存，現在是訂單回升的時機，激勵該公司股價23日早盤漲逾4%。

德儀22日美股盤後公布，第3季營收下降8.4%至41.5億美元，連續第八季萎縮，但表現優於市場預期的41.2億美元，而且降幅寫下七季以來最小。每股盈餘1.47美元，高於分析師預計的每股1.37美元。

德儀執行長伊蘭在發布第3季業績後的電話會議上表示，德儀的三個主要市場已經開始反彈，「中國的電動車蓬勃發展，我們在那的表現有所增長，這是確實驅動第3季成長的因素」，但仍然受到庫存過剩的困擾。

當伊蘭被要求預測何時出現反彈時，他回答，「時機已經成熟，但還沒到。」

德儀預估第4季營收為37億至40億美元，低於分析師平均預計的40.8億美元。每股盈餘估1.07美元至1.29美元，也不如分析師平均預期為1.35美元。

Summit Insights分析師指出：「德儀目前在非工業市場看見景氣復甦的跡象，並預期車用市場在電動車需求帶動下持續增長，儘管非中國汽車製造商的需求仍顯疲弱。」作為第一家公布第3季財報的美國主要晶片製造商，德儀的表現被視為各產業需求的重要指標。此前，晶片公司對產業釋出相互矛盾的訊號：設備製造商艾司摩爾（ASML）表示其設備訂單疲弱，客戶變得更謹慎；台積電則發表強勁財測。

德儀最大的營收來自工業設備和汽車製造商，兩者合計占逾七成的銷售。德儀產品提供各式各樣的功能，有些簡單到只記錄按鈕按下情況和轉換電源。

這類元件的製造技術不如運行電腦的處理器，但給日常設備添加新電子功能使德儀產品更具價值。該公司正投入巨資興建新廠，想自行處理大部分生產，但這拖累了利潤。德儀表示，待新廠建成後，會比競爭對手更具成本優勢。

分析師 庫存 電動

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