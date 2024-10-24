星巴克（Starbucks）上季營收和獲利均不如預期，並暫緩發布今年度財測。新任執行長尼可面臨的營運問題之大，引發投資人關切。

星巴克22日公布的初步財報顯示，公司2024會計年度第4季（上季）同店銷售下滑7%。美國市場表現疲弱，同店銷售年減10%，中國大陸市場更是下滑14%。

該公司上季淨營收下滑3%至91億美元，經一次性項目調整後的每股盈餘（EPS）為80美分，均不如分析師預期。星巴克表示，推出更多產品，同時提供大量促銷活動，未能吸引更多顧客上門。

這家連鎖咖啡業者並暫緩發布2025會計年度財務指引，這是為了讓執行長尼可有機會評估公司營運，進而幫助公司制定扭轉當前局面的計畫。

尼可9月9日上任以來，重新調整了領導層職位，並公布了刺激成長的計畫大綱，包括提高咖啡店的吸引力、提升早晨的服務等。

Edward Jones分析師亞布勞說，「我認為扭轉局面需要的時間，比一些投資人預期的更長」，「未來幾季，將會非常艱難。」