快訊

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

聽新聞
0:00 / 0:00

星巴克暫緩發布財測

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

星巴克（Starbucks）上季營收和獲利均不如預期，並暫緩發布今年度財測。新任執行長尼可面臨的營運問題之大，引發投資人關切。

星巴克22日公布的初步財報顯示，公司2024會計年度第4季（上季）同店銷售下滑7%。美國市場表現疲弱，同店銷售年減10%，中國大陸市場更是下滑14%。

該公司上季淨營收下滑3%至91億美元，經一次性項目調整後的每股盈餘（EPS）為80美分，均不如分析師預期。星巴克表示，推出更多產品，同時提供大量促銷活動，未能吸引更多顧客上門。

這家連鎖咖啡業者並暫緩發布2025會計年度財務指引，這是為了讓執行長尼可有機會評估公司營運，進而幫助公司制定扭轉當前局面的計畫。

尼可9月9日上任以來，重新調整了領導層職位，並公布了刺激成長的計畫大綱，包括提高咖啡店的吸引力、提升早晨的服務等。

Edward Jones分析師亞布勞說，「我認為扭轉局面需要的時間，比一些投資人預期的更長」，「未來幾季，將會非常艱難。」

咖啡店 投資人 星巴克

延伸閱讀

婦神情詭異…超商星巴克咖啡、鮮奶拿了就走 下場曝光

大陸業績慘 美國Starbucks暫不發布財測

軟體巨擘SAP 上調全年財測

不用揪人喝！星巴克指定星冰樂「大杯只要99」 喝到11月底

相關新聞

彭博：台積電查出一客戶將晶片轉供華為 已切斷出貨

彭博資訊引述未具名知情人士報導，台積電（2330）本月發現其為特定客戶生產的晶片最終被華為使用，這可能違反美國旨在遏制中...

聯合國預測今年海上貿易成長2% 警告戰略咽喉面臨三大威脅

聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）預測，今年全球海上貿易量將擴張2%，亞洲船運運能依然強勁，但警告紅海、蘇伊士運河及巴...

美向盟友施壓封殺中國 ASML執行長質疑：真與國安有關？

全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）執行長富凱（Christophe Fouquet），表示，無論美國誰當選總統，...

Gucci母公司上季業績不如預期 全年獲利恐幾近腰斬

Gucci母公司開雲集團（Kering）上季銷售令市場失望，還警告今年獲利可能跡近腰斬，降至八年來最低，因亞太地區精品需...

「金磚之父」歐尼爾：中印沒認真合作 金磚國家要挑戰美元是癡人說夢

發明「金磚四國」（BRIC）一詞的高盛前首席經濟學家歐尼爾（Jim O'Neill）表示，只要中國和大陸印度仍然齟齬不合...

日銀何時再升息？植田和男警告升太慢有風險 大嘆天天睡不著

日本銀行（央行）總裁植田和男周三（23日）警告關於升息太慢的風險，表示適當的平衡對於日本經濟以可持續的方式成長至關重要。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。