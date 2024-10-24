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美國麥當勞驚爆食安問題蔓延十州 股價早盤重挫逾5%

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者嚴雅芳／綜合報導
美國麥當勞傳出大腸桿菌疫情，已有49人致病，一人死亡。 （美聯社）
美國麥當勞傳出大腸桿菌疫情，已有49人致病，一人死亡。 （美聯社）

美國疾病管制局（CDC）表示，美國麥當勞的四盎司牛肉堡，在十個州疑已造成49位民眾感染大腸桿菌，一人死亡，麥當勞股價23日早盤跌逾5%。台灣麥當勞發出回應，強調台灣產品供應鏈與美國完全不同，並保證台灣的食品安全。

美國CDC說，目前有十人住院，其中包括一名兒童腎臟出現嚴重併發症。他們感染大腸桿菌後產生出血性腹瀉、溶血性尿毒症候群（HUS），小血管受損，嚴重的話會有致命性栓塞。大部分的病患都提到發病前吃過麥當勞的四盎司牛肉漢堡。

CDC也說，感染大腸桿菌的症狀，包括極度胃痙攣、腹瀉、嘔吐、腹痛等，症狀通常在吃到細菌後三至四天出現，大多數人可在五至七天後康復，但有些人可能會出現嚴重腎臟問題並需住院治療。

受影響的美國消費者，多數是在科羅拉多州（26人）與內布拉斯加州（九人）；懷俄明州和猶他州分別有四人因此生病；奧勒岡州、蒙大拿州、威斯康辛州、愛阿華州、堪薩斯州、密蘇里州各有一名病例。

美國麥當勞也發出警報，要最近吃過的民眾留意是否出現嚴重疾症狀。麥當勞說，公司已經採取快速且果斷的行動，來防止病情擴散，受影響地區的餐廳門市已停售四盎司牛肉堡，同時指示在地所有門市不要使用洋蔥絲，因為它可能就是罪魁禍首。美國食品藥物管理局（FDA）的初步分析也認為洋蔥絲可能是汙染來源。

麥當勞已在受影響的州暫時停售四盎司牛肉堡，科羅拉多州、堪薩斯州、懷俄明州和猶他州這四個州是全面停售，至於愛達荷州、愛阿華州、蒙大拿州、密蘇里州、內布拉斯加州、內華達州、新墨西哥州、奧克拉荷馬州則是部分地區停售。該公司在發出的聲明稿中指出，「未來幾周將會與供應商協力換補上四盎司牛肉漢堡，其他有牛肉的品項都持續販售，包含大麥克、雙層牛肉吉事堡等」。

面對外界對食品安全的關注，台灣麥當勞發表聲明指出，台灣四盎司牛肉堡所使用的洋蔥絲來自紐西蘭，牛肉餅則由巴拉圭及紐西蘭進口，與美國的供應鏈完全不同。供應商的自主檢驗報告已確認這些原料符合相關食品安全標準，並沒有類似的汙染情況。

台灣麥當勞表示，將持續密切關注此事發展，並依照全球和當地食品安全標準進行檢驗，確保產品安全無虞，讓消費者可以放心購買及食用。

牛肉堡 美國 麥當勞

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