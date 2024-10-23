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工會罷工和國防訂單拖累 波音Q3虧損達62億美元

中央社／ 紐約23日綜合外電報導

波音公司（Boeing）今天公布第3季虧損高達62億美元（約新台幣1990億元），長達近6週的罷工對波音的商用客機部門造成影響，成本高昂的問題也拖累波音的國防和太空業務。

法新社報導，波音第3季營收下滑1%，至178億美元。波音在爆發安全問題後，面臨監管機關的密切檢視。

波音旗下的777X和767計畫導致的30億美元一次性費用，拖累公司的財報表現。此外，目前還在進行中的國際機械師與航空太空工人協會（InternationalAssociation of Machinists and Aerospace Workers ，IAM）罷工也對財報造成衝擊。

美國太平洋西北地區（Pacific Northwest）約3萬3000名IAM勞工9月13日展開罷工行動迄今。IAM預定今天稍後將就新勞動合約展開投票，可望結束這場罷工行動。

今年8月出任波音執行長的歐特柏格（Robert "Kelly"Ortberg）在致員工通知中指出，扭轉當前局勢有賴「根本性文化改變」、穩定財務、改善營運的措施，以及擘畫公司的未來願景。

「恢復波音往日聲譽需要時間，但在正確的目標和文化帶領下，我們將可以再度成為標誌性公司和航太業的領導者。」

波音 營收

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