日本東京地下鐵東證上市立新里程碑 擬多角化經營

日本東京地下鐵公司（Tokyo Metro）今天在東京證券交易所Prime板掛牌上市，是繼2018年軟體銀行後最大規模上市案，立下新里程碑，未來除了鐵路事業外，也將朝不動產業、流通業經營。

日本放送協會（NHK）報導，東京地下鐵公司（簡稱東京地下鐵、東京Metro）由日本政府與東京都政府持股（分別為53.42%和46.58%），各自出售約半數持股，今天在東京證券交易所Prime板（原東證一部）掛牌上市。

自上午9時（台灣時間8時）起開始，投資人交易熱絡，到了上午10時許，以比每股發行價1200日圓高出430日圓的1630日圓訂為開盤價。

在紀念東京地下鐵公司掛牌上市典禮上，其公司社長山村明義領取上市通知狀，主管們敲鐘，慶祝公司上市。之後交易股價持續上漲，收盤價為1739日圓，公司市價逾1兆日圓，是繼2018年軟體銀行後最大規模上市案。

隨著此次上市，日本政府所出售的股份收入，將作為填補311大地震災後重建財源而發行的「復興債」償還費用。東京都政府所出售的股份收入估計逾1620億日圓，尚未決定用途。東京都政府表示，具體的金額確定後，將視財政需要，思考用途，今年之內會決定方針。

山村明義表示，「上市的開盤價比發行價高，顯示這是東京地下鐵受到很多人肯定。期待今後能受到利用的乘客、利害關係人的信賴，成為被選擇、被支持的集團。上市後，可從股價等數字看出評價，有助員工士氣」。

東京地下鐵公司的營業額約9成是靠鐵路事業，被媒體問及今後公司的成長戰略時，山村明義則說：「COVID-19疫情蔓延期間，鐵路事業業績大幅滑落，深感公司應該有鐵路以外的事業支柱才行，藉由公司上市，今後將加強不動產、流通事業。」

東京地下鐵的上市受到個人投資家（散戶）關注，原本發行價要設定在每股1100日圓至1200日圓之間，後來因散戶購買意願強，於是發行價決定每股1200日圓。散戶購股意願高的原因，包括公司提示將給股東的多項優惠措施以及分紅條件。

東京地下鐵是1941年設立的帝都高速度交通營團（營團地下鐵）民營化後，於2004年成立的特殊公司，是日本大型私鐵之一。

東京地下鐵的路線當中，有承接來自帝都高速度交通營團的銀座線、丸之內線、日比谷線、有樂町線等8路線，再加上東京地下鐵公司成立後開業的副都心線，總計9路線，經營路線長度195公里，2023年度運輸乘客約逾23億人次。

東京地下鐵運輸乘客人次僅次於JR東日本公司，但經營路線長度是JR東日本的約1/40，規模較短，但運輸密度高。有市場人士分析指出，東京地下鐵上市，因為公司知名度、鐵路事業收益性高，加上股東分紅條件好，所以頗受投資人青睞。

不過，也有投資人對於東京地下鐵上市後的成長持慎重看法。因東京地下鐵的營業額中，鐵路事業比例占約9成，相較私鐵等其他鐵路公司，事業並未多角化經營。

東京地下鐵正開始加強不動產事業、流通業的經營。比如，利用在東京地下鐵乘客多的澀谷車站、原宿車站等地附近，與其他公司共同開發商業大樓、辦公大樓。此外，取得直通車站的地下通路的土地、進行不動產開發等，以地點交通便利為強項，可增加租賃收入。

山村明義接受日本經濟新聞專訪時被問及東京地下鐵的強項。他回答說，日本有利用鐵路作為交通工具的國民性，日本是個鐵路重要度極高的社會，東京可說是鐵路所孕育出來的都市。

東京地下鐵擁有東京都心（市中心）交通網，也與行駛於郊外的其他鐵路公司互通，總延長距離達556.6公里，是民眾在生活、商務上不可或缺的交通網核心。

山村明義說，預估東京都心（市中心）人口在2035年前增加，加上車站大廈周邊重新開發、訪日外國客增，需求增加。東京地下鐵還計畫延伸樂町線、南北線，預計2030年代中期開業，藉由連結性的提升，旅客將增加。

在東京，除了東京地下鐵以外，還有東京都政府經營的都營地下鐵（有淺草線、三田線、新宿線、大江戶線等4路線）。

至於雙方是否整合，山村明義表示，服務整合非常重要，乘客利用東京地下鐵與都營地下鐵時，會因為導覽說明等的不同，讓旅客難以辨別。過去，雙方在自動購票機、導覽牌上共通化做出努力，也整備互相轉搭用的升降梯、手扶梯等，但雙方各自經營，目前不認為經營整合是議題。