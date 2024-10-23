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利空環繞！美股早盤四大指數失色 台積電ADR、輝達齊摔跌
美債殖利率盤旋高檔、投資人靜候特斯拉財報、加上麥當勞漢堡疑有大腸桿菌，導致股價急殺等因素拖累下，美股23日早盤四大指數盡墨。
道瓊工業指數早盤跌0.4%、標普500指數跌0.4%、那斯達克指數跌0.8%，費城半導體指數跌0.8%。輝達摔3%。
台積電ADR挫低0.5%，先前報導指稱，台積疑似與陸廠華為交易，遭到美國商務部調查，台積出面否認這個傳言。
特斯拉走低1%，該公司將在美股盤後揭露財報，是科技七雄中第一家公布財報的業者，預料獲利將減。
麥當勞重挫5%，美國疾病管制局表示，該公司的四盎司牛肉堡疑似大腸桿菌汙染，出現49起病例，並有一人死亡。
星巴克下跌0.6%，該公司在中國大陸和美國的銷售下滑，上季營收和獲利減退，並暫停發布年度展望。
高通（Qualcomm）摔2%，傳出安謀（Arm）將取消對高通的授權協議，高通恐無法使用Arm智慧財產權來設計晶片。
美國經濟數據強健，市場重新評估未來幾個月的降息速度，美債殖利率徘徊在三個月高點，壓抑股市。本周稍早發表談話的聯準會（Fed）官員，大多支持放緩降息步調。
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